맥북도 '터치스크린' 변신…탈부착 제품 나왔다

인트리큇 ‘매직 스크린’, 킥스타터서 출시 예정

홈&모바일입력 :2026/01/07 14:49    수정: 2026/01/07 15:18

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

맥북에서도 터치 기능을 추가해줄 수 있는 마법 같은 액세서리가 등장해 주목을 끌고 있다고 IT매체 나인투파이브맥이 6일(현지시간) 보도했다.

화제의 제품은 스타트업 ‘인트리큇(Intricuit)’이 개발한 ‘매직 스크린(Magic Screen)’이라는 제품이다. 회사 측은 이 제품을 “맥북에 탈부착할 수 있는 최초의 터치스크린”이라고 설명했다.

일반 맥북을 터치 스크린 맥북으로 변신시켜 주는 액세서리가 등장했다. (사진=인트리큇)

매직 스크린은 내장된 자석을 통해 맥북 화면에 고정시킨 다음 USB-C로 맥과 연결시키면 터치 기능이 활성화된다. 회사 측은 웹 사이트를 통해 “직관적이고 정확한 터치로 탭, 스와이프, 확대·축소가 가능하다”며 “웹페이지 탐색과 스크롤, 사진 확대 작업도 손쉽게 수행할 수 있다”고 소개했다.

영상=인트리큇 웹 사이트

매직 스크린에는 스타일러스 펜도 함께 제공된다. 이에 따라 부피가 큰 드로잉 태블릿이나 아이패드를 대체할 수 있는 비교적 저렴한 대안이 될 수 있다고 나인투파이브맥은 전했다.

해당 제품은 조만간 소셜 크라우드펀딩 플랫폼 킥스타터를 통해 출시될 예정이다. 킥스타터 후원자에게는 139달러(약 20만원)의 가격으로 제공될 계획이다. 다만 정확한 출시 시기와 배송 일정은 아직 공개되지 않았다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
터치스크린 액세서리 맥북 인트리큇 매직스크린 킥스타터

