"소리 나는 곳 눈으로 본다"…폰에 붙여 쓰는 음향 카메라 화제

인간의 청각 범위를 벗어난 주변 소리까지 찾아내 화면으로 보여주는 음향 카메라가 등장해 주목되고 있다고 과학전문매체 뉴아틀라스가 17일(현지시간) 보도했다.

독일 업체 CAE소프트웨어&시스템즈는 스마트폰에 부착해 사용하는 소형 음향카메라 ‘사운드캠고'를 소셜 크라우드 펀딩 플랫폼 킥스타터에 공개했다.

소리나는 곳을 감지해 눈으로 보여주는 음향 카메라가 등장해 주목되고 있다. (출처=CAE소프트웨어&시스템즈)

현재 킥스타터에서 50% 할인된 749유로(약 127만원)를 내고 펀딩에 참여하실 수 있다.

스마트폰에 자석으로 부착해 사용하는 이 카메라는 72개의 내장형 디지털 MEMS 마이크를 탑재해 인간의 청각 범위를 벗어난 주변 소리까지 정확하게 찾아낼 수 있다.

스마트폰에 부착해 사용하는 소형 음향카메라 ‘사운드캠고' (출처=CAE소프트웨어&시스템즈)

새 울음소리, 물 새는 소리, 자전거 타이어 펑크, 하늘을 나는 드론 소리 등 어떤 소리도 초고속 실시간 처리 소프트웨어를 활용해 영상으로 변환해 준다. 실종 동물 수색이나 해충 침입 탐지 등의 용도로 활용할 수도 있다.

소리는 카메라 뷰에 노란색, 파란색, 붉은색 등 다양한 색상의 구체로 나타나며, 크기는 소음의 강도에 따라 달라진다. 이를 통해 사용자는 소리의 위치를 찾아낼 수 있고, 보이지 않는 소음을 눈으로 확인할 수 있게 된다.

자동 모드에서는 소프트웨어가 모든 소리와 음색을 시각적으로 감지해 주변 음향을 전체적으로 파악할 수 있으며, 스마트 모드에서는 가장 강렬하고 큰 소리를 포착할 수 있다.

제품 사양은 ▲72개의 디지털 MEMS 마이크 ▲최대 100kHz의 주파수 범위, 샘플링 속도 200kHz, 최대 120dB의 음압 ▲무게 92g ▲IP54 방수 등급 ▲5,000mAh 배터리·3시간 사용 가능 등이다.