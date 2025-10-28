헬스장 왜 가?…가방 하나에 모든 트레이닝 기구 '쏙'

부피가 큰 웨이트 트레이닝 기기들을 상자 하나에 담아 어디서든 사용할 수 있도록 설계한 제품이 등장했다고 과학매체 뉴아틀라스가 27일(현지시간) 보도했다.
이 제품은 미국 샌디에이고의 생체의학 개발자 오스틴 아크리가 개발한 ‘엑스플레이트(xplate)’다. 전체 하드웨어는 견고한 스테인리스 스틸로 만들었으며, 보호 세라믹 코팅이 적용돼 내구성을 높였다.
오스틴 아크라는 "대부분의 사람들은 움직이고 싶어 하지만, 기존 피트니스 시스템은 이를 복잡하게 만든다. 시간을 크게 낭비하지 않고도 어디서든 실전 트레이닝을 할 수 있도록 디자인했다"고 밝혔다.
엑스플레이트는 교체 가능한 핸들과 부착물, 웨이트 플레이트, 가변 저항 트레이닝 시스템으로 구성된다. 이 기본 디자인에 사용자는 원하는 무게에 따라 플레이트를 하나 또는 두 개 장착할 수 있다. 엑스플레이트 M 모델은 최대 15kg, L 모델은 최대 29.5kg까지 추가 장착할 수 있다.
베이스 주변의 커넥터를 활용하면 다양한 부속품을 추가해 근력 운동과 재활 운동, 유연성 운동 등 다양한 운동을 할 수 있다.
구성품에는 ▲싱글 또는 더블 케틀벨 핸들 ▲EZ 컬 바 ▲스트레이트 바가 제공되며 선택 사양으로 풀리 시스템과 탄성 저항 밴드 세트가 포함된다. 여러 개의 저항 밴드를 겹쳐 고정된 물체에 연결하면 최대 136kg의 저항을 만들어낼 수 있다.
관련기사
- 헬스장-수영장 소득공제 시작..."게임 전시회-연주회도 지원 필요"2025.07.02
- 여성 회원 속옷 바디프로필, 헬스장 홍보물로2023.11.20
- 충전 필요없는 무선 이어폰 등장…"배터리가 없다고?"2025.09.17
- 세계서 가장 작은 스마트폰용 외장 SSD 나왔다2025.02.13
사용하지 않을 때는 바퀴가 달린 여행용 케이스에 모든 구성품을 넣어 쉽게 이동 및 보관할 수 있다. 또, 150개 이상의 가이드 운동과 체계적인 운동을 제공하는 모바일 앱도 함께 제공된다.
현재 소셜 크라우드 펀딩 플랫폼 킥스타터에서 478달러(약 68만원)에 펀딩을 진행 중이며, 예정된 제품 소매가는 799달러(약 114만원)다.