해태제과-삼성전자, '삼세페 홈런볼' 출시

해태제과가 삼성전자와 손잡고 신년 맞이 협업 제품 ‘삼세페 홈런볼’을 선보이며 소비자 이벤트에 나섰다.

해태제과는 삼성전자의 연중 최대 할인 행사인 ‘삼성전자 세일 페스타’와 연계해 홈런볼 협업 제품을 출시하고, 경품과 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다. 삼성전자 세일 페스타에 참여한 식품 기업은 해태제과가 유일하다.

이번 협업은 홈런볼이 가진 ‘홈런’의 긍정적인 이미지를 활용해 새해 응원의 메시지를 전하자는 취지로 기획됐다. 패키지 전면에는 ‘우리가족’, ‘행복인생’, ‘건강최고’ 등 세 가지 키워드를 담아 새해 덕담의 의미를 더했다.

(사진=해태제과)

이벤트 참여 방식은 간단하다. 제품 패키지에 인쇄된 QR코드를 통해 이벤트 페이지에 접속한 뒤, 제품 안쪽의 행운 코드를 입력하면 즉석에서 당첨 여부를 확인할 수 있다. 해태제과는 추첨을 통해 삼성 게이밍 모니터와 스타벅스 상품권 등을 증정한다.

홈런볼 구매 고객을 위한 가전 할인 혜택도 마련됐다. 동일한 행운 번호를 삼성전자 기획전 페이지에 등록하면 가전 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, 오븐·모니터·웨어러블 기기 등 삼성전자 주요 제품 구매 시 사용할 수 있다.

해태제과 관계자는 “홈런볼과 삼성전자의 협업은 새해에는 모든 일이 시원하게 풀리길 바라는 ‘신년 홈런’의 의미를 담았다”며 “과자를 즐기며 응원의 메시지를 나누고, 실질적인 혜택도 함께 누릴 수 있는 행사가 되길 바란다”고 말했다.