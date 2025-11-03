해태제과, 스틱데이 맞아 ‘포키 하트 퍼즐 선물세트’ 13종 출시

해태제과가 오는 11월 11일 스틱데이를 맞아 포키로 사랑의 퍼즐을 완성하는 ‘포키 하트 퍼즐 선물세트’ 13종을 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 에디션은 포키의 슬로건 ‘Share happiness!’를 테마로, 하트 모양 퍼즐 자물쇠 패키지를 맞춰 소중한 사람과 하나가 된다는 의미를 담았다. 패키지 뒷면에는 메시지를 직접 쓸 수 있는 메모지를 넣어 진심을 전하기에도 좋다.

선물세트는 ▲‘포키 스탠다드’ ▲‘극세’ ▲‘딸기’ ▲‘블루베리’ 등 다양한 맛을 담아 취향에 맞게 고를 수 있다.

(사진=해태제과)

대표 구성은 세 가지 맛을 한 번에 즐길 수 있는 ‘포키 3팩 퍼즐세트’, 네 가지 맛을 6개 담은 ‘종합 6팩 퍼즐세트’, 초박형 3mm 스틱으로 바삭함을 강조한 ‘대형 극세 포키팩’, 그리고 ‘프리츠 토마토·발효버터·사라다맛’을 함께 담은 ‘프리츠 종합세트’ 등이다. 대형마트별로 각기 다른 콘셉트의 선물세트가 마련됐다.

또한 해태제과는 스틱데이를 기념해 2000년대 인기 캐릭터 ‘아바타스타 슈’와 협업한 ‘슈 포키 에디션’을 출시한다. 슈 포키는 8팩과 16팩 구성으로 선보이며, 슈의 패키지 컬러에 어울리는 복장을 입은 모습으로 디자인됐다. 뒷면에는 대형 편지지가 포함돼 있어 메시지를 담기에도 용이하다. 해당 제품은 카카오톡 선물하기를 통해 한정 판매된다.

해태제과는 스틱데이를 기념해 카카오톡 선물하기 구매 고객 1천111명에게 추첨을 통해 배달의민족 상품권, 포키 교환권 등 다양한 경품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

해태제과 관계자는 “올해 스틱데이는 사랑의 퍼즐 자물쇠 포키로 연인·가족·친구에게 마음을 전하는 특별한 기회가 되길 바란다”며 “포키와 함께 따뜻한 마음을 나누는 하루가 되길 기대한다”고 전했다.