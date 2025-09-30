크라운해태제과, 국내 최대 전통음악 공연 ‘제20회 창신제’ 개최

크라운해태제과가 오는 10월 17일부터 19일까지 3일간 서울 세종문화회관 대극장에서 국내 최대 민간 전통음악 공연인 ‘제20회 창신제(創新祭)’를 연다고 30일 밝혔다.

지난 2004년 “옛 것을 바탕으로 새로움을 창조한다”는 법고창신(法古創新) 정신으로 시작한 창신제는 민간 기업이 주최하는 국내 최장수·최대 규모의 전통음악 공연이다. 스무 번째를 맞은 올해는 1천500년 전 백제가요 ‘정읍사’에서 비롯돼 궁중음악으로 발전한 국악의 백미 ‘수제천’을 주제로 꾸며진다.

공연은 현악·관악·타악이 어우러진 국악관현악단의 4성부 연주와 크라운해태 임직원 100명의 합창으로 막을 올린다. 이어 사물놀이단의 거리굿 ‘동락’, 전통과 현대 무용을 접목한 ‘굴출신처’와 ‘춤사위 수제천’, 크라운해태 일무팀의 종묘제례악 ‘전폐희문’ 등이 무대에 오른다. 남창·여창의 ‘정가구음’과 명인들로 구성된 양주풍류악회의 원형 ‘수제천’ 연주로 대미를 장식한다.

(사진=크라운해태제과)

특별 프로그램으로 19일 오후 1시에는 국악 영재들이 참여하는 ‘영재 한음회 창신제 특별 공연’도 마련된다. 매주 남산국악당 크라운해태홀에서 갈고 닦은 실력을 대극장에서 선보이며 미래 명인·명창의 무대를 미리 엿볼 수 있다.

윤영달 크라운해태 회장은 “20년간 국내 최대 국악공연을 이어올 수 있었던 것은 고객들의 변함없는 성원 덕분”이라며 “앞으로도 국악의 원형을 지키면서 새로운 무대를 창조해 더 많은 국민이 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.