해태제과, 새해 맞아 ‘복주머니 과자 선물세트’ 출시

베스트셀러 8종 구성…한정판 NFC 키링 경품 이벤트도

유통입력 :2026/01/05 18:45

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

해태제과가 새해를 맞아 전통 복주머니 콘셉트를 적용한 과자 선물세트를 선보였다.

해태제과는 신년 한정 제품인 ‘복(福)주머니 선물세트’를 출시했다고 5일 밝혔다. 해당 제품은 네이버, 카카오, 11번가, 해태몰 등 온라인 채널을 통해 한정 수량으로 판매된다.

이번 선물세트는 전통 복주머니를 모티프로 한 패키지 디자인이 특징이다. 파스텔 톤 색감과 자수 질감을 살려 한국적인 분위기를 강조했으며, 해태제과 대표 캐릭터들이 한복을 입고 등장해 새해 분위기를 더했다.

(사진=해태제과)

구성품은 홈런볼, 허니버터칩, 맛동산, 에이스, 후렌치파이, 사브레, 버터링골드, 구운감자 등 해태제과의 대표 과자 8종이다. 달콤한 제품부터 담백한 스낵까지 고르게 담아 남녀노소 모두 즐길 수 있도록 구성했다.

관련기사

제품에는 소형 복주머니와 경품 응모 쿠폰도 함께 포함됐다. 쿠폰에 삽입된 QR코드를 통해 당첨 여부를 즉시 확인할 수 있으며, 당첨자에게는 복주머니 모양의 한정판 NFC 키링이 제공된다.

해태제과 관계자는 “전통적인 복주머니 이미지를 현대적으로 재해석한 신년 선물세트”라며 “간편한 선물과 함께 소소한 즐거움을 전할 수 있도록 기획했다”고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
해태제과 선물세트 새해 선물 신년 세트

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·LG, 차세대 마이크로 RGB TV 앞세워 中과 '정면 승부'

"혁신" 외쳤지만...롯데는 '非常', 신세계·현대는 '飛上'

엔비디아, 퍼블릭 클라우드 사업 축소…韓 인프라 시장에 미칠 파장은

위약금 면제로 아이폰17 공짜...번호이동 보조금에 KT 기변 '맞불'

ZDNet Power Center