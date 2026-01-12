LGU+ "‘배민클럽’ 2개월 이용권 드립니다"

LG유플러스가 새해를 맞아 대표 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’을 강화한다고 12일 밝혔다.

새 제휴 할인에 따라 배달의 민족 구독 서비스 ‘배민클럽 2개월 무료 이용권’을 증정한다.

멤버십 VIP등급 이상이면 오는 15일 오전 11시에 선착순으로 받을 수 있다.

사진=LG유플러스

오는 13일엔 ‘배달의 민족X멕시카나 치킨’ 9천원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 오는 15일 ‘다운타우너 25%할인, 19일 오뚜기몰 30% 할인, 20일 CGV 유플투쁠세트(팝콘M+음료M) 무료, 21일 스타벅스 별 리워드 8개 제공, 22일 공차 30% 할인, 23일 사조몰 30% 할인 등이 예정됐다.

겨울방학 제휴할인도 추가했다. 오는 15일 비발디파크 리프트 50% 할인, 19~23일 판타와 지노의 공룡탐험전 30% 할인, 21일 아쿠아필드 40% 할인, 22일 주렁주렁 입장권 35% 할인 등이 있다.

2년 이상 LG유플러스를 이용한 장기고객을 대상으로 뮤지컬 '비틀쥬스' 40% 할인, 전시 '헤일리 티프먼, 일상을 그리다' 30% 할인, '레고랜드' 파크(Park) 1일 이용권 1+1 증정 등도 진행한다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 "올해도 LG유플러스 고객을 위한 차별화된 혜택을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.