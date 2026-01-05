LGU+, 유해 콘텐츠 차단 ‘무너폰 2’ 출시

9일부터 구매 혜택 제공

LG유플러스가 자체 캐릭터 ‘무너’를 활용한 키즈폰 무너 에디션2를 출시했다고 5일 밝혔다.

삼성전자 갤럭시 A17 LTE 모델을 기반으로 제작됐으며 ‘무너’가 바탕화면과 테마에 적용됐다. 키즈 골전도 에어 이어폰, 무너 파우치, 폰 케이스, 넥스트랩, 무너 스티커, 액정보호필름 등이 패키지로 구성됐다.

키즈폰 무너 에디션2 (사진=LG유플러스)

‘AI 유해 콘텐츠 차단 기능’을 탑재했다. 이 기능은 자녀가 유해 이미지를 촬영하거나 캡처·다운로드할 경우 AI가 즉시 경고 알림을 보내 이미지를 삭제하도록 안내한다. 비속어 등 유해한 키워드가 포함된 SMS 문자를 받은 경우에도 보호자에게 알림을 제공, 신속하게 대응할 수 있도록 돕는다.

기존 키즈폰에서 제공하는 핵심 보호 기능도 그대로 적용된다. LG유플러스는 ‘키위플레이+’ 앱을 통해 자녀 위치 조회와 앱 사용 제어 기능 등을 제공한다.

오는 9일부터 구매 혜택을 제공한다. 우선 무너폰2를 개통한 만 0~15세 고객에게 교보라이프플래닛 ‘키즈케어 보험’을 무료로 제공한다. 구매 선착순 1만 명에겐 ‘유독픽(Pick) AI 교육팩’을 3개월간 무료로 제공한다.

만 18세 이하 무너폰2 개통 고객 중 하나은행 용돈 관리 앱 ‘아이부자’ 고객에겐 용돈 혜택을 준다.

또한 LG유플러스 온라인공식스토어에서 무너폰2를 개통하고 이벤트에 응모한 고객은 디엘티테크코리아 라벨 프린터기, 엑스트라볼트 1만mAh 보조배터리, 아남(ANAM) 무선 이어폰 중 1종을 선택해 받을 수 있다.

이현승 LG유플러스 디바이스담당은 “무너폰2는 자녀가 처음 사용하는 스마트폰인 만큼, 디자인뿐 아니라 안전과 사용 관리 측면을 가장 우선에 두고 기획했다”며 “AI 기반 보호 기능과 생활 밀착형 혜택을 제공해 부모가 안심하고 선택할 수 있는 키즈폰으로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.

