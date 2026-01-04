LGU+, 고객센터 멤버십 통합앱에 이용자 25% 더 찾았다

LG유플러스는 고객센터-멤버십 통합 앱 ‘U+one’ 출시 후 일간활성이용자(DAU)가 약 25% 증가했다고 4일 밝혔다.

지난해 10월 선보인 ‘U+one’은 기존 고객센터와 멤버십으로 나눠져 있던 서비스를 하나로 통합한 앱이다. LG유플러스는 고객의 불편과 불만을 일으키는 복잡한 과정을 없애고 고객 중심의 쉽고 편한 경험을 제공하겠다는 새로운 브랜드 철학인 ‘Simply. U+’의 취지를 담아 U+one을 기획했다.

U+one 출시 이후 이용자 데이터를 분석한 결과 DAU는 기존 고객센터 앱 ‘당신의 유플러스’ 이용자 대비 약 25% 늘어난 것으로 나타났다.단순한 가입자 증가를 넘어 정기적으로 U+one을 통해 서비스를 이용하는 고객이 늘어났다는 평가다.

특히 U+one 고객들의 앱 체류 시간은 기존 대비 약 21% 증가했다. 이는 U+one을 방문한 고객이 앱에서 제공하는 다양한 서비스를 이용하며 더 많은 시간 머물렀다는 의미로, 통합 앱이 고객에게 실질적인 편의를 제공하고 있다는 의미로 풀이된다.

향후 LG유플러스는 U+one이 제공하는 서비스 영역을 통신 외 일상, 커머스, 콘텐츠, 구독 등으로 확대해 단순한 통신 서비스 처리 앱을 넘어 통신 여정 전반을 지원하는 앱으로 진화시킬 계획이다.

김원기 LG유플러스 디지털CX트라이브리드는 “U+one은 고객이 가장 많이 사용하는 기능을 중심으로 통신 이용 과정을 다시 정리한 앱”이라며 “앞으로도 고객의 이용 흐름을 반영해 더 쓰기 쉽고 편한 디지털 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.