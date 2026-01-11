"정부·민간 원팀으로 4개월 만에"…하정우 수석, 韓 AI 경쟁력 자신감

하정우 대통령실 AI미래기획수석이 정부 주도 '독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(K-AI)' 프로젝트에서 LG AI연구원이 개발 중인 'K-엑사원'의 글로벌 오픈웨이트(공개 AI모델) 평가 결과를 공개하며 국내 AI 생태계 강화에 대한 의지를 드러냈다.

하 수석은 11일 자신의 페이스북을 통해 "AAII(Artificial Analysis Intelligence Index)의 오픈웨이트 모델 순위에서 K-엑사원이 7위를 달성했다"고 밝혔다.

그는 "공개 AI 분야에서 중국 기업들의 활약이 두드러진 가운데, 우리도 그동안 축적한 민간 기업들 및 학계 역량에 대해 정부와 원팀이 돼 4개월 만에 의미있는 성과를 만들었다"고 평가했다.

AAII는 AI 평가 전문 기관 아티피셜 애널리시스(Artificial Analysis)가 운영하는 글로벌 AI 성능 평가 플랫폼이다. 단일 시험이 아닌 다수의 공개 벤치마크 결과를 종합해 AI 모델의 성능을 비교·분석한다.

'AAII(Artificial Analysis Intelligence Index)'의 오픈웨이트 모델 순위 (사진=하정우 대통령실 AI미래기획수석 페이스북 갈무리)

AAII에 따르면 1~5위는 중국 AI기업 지푸, 딥시크, 문샷, 미니맥스, 샤오미 모델들이 각각 차지했다. 6위는 오픈AI의 OSS-120B가 올랐다. K-엑사원 뒤로는 국내에서 가장 널리 쓰이는 모델 중 하나인 알리바바 큐웬3, 엔비디아 네모트론3 등이 자리했다.

K-엑사원 외에도 독자 AI 파운데이션 모델 사업 참여사인 네이버클라우드 등의 오픈모델이 AAII 톱(TOP) 15에 포함돼 있다.

앞서 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, NC AI, LG AI연구원이 공개한 신규 모델들은 미국 비영리 AI 연구 기관인 에포크 AI에 전원 등재됐다. 이 모델들은 허깅페이스 트렌드 모델에 오르는 성과도 냈다.

하 수석은 "우리 AI 경쟁력이 미국, 중국에 이은 톱 3급"이라며 "조금씩 격차를 줄이고 있다는 것을 다시 한번 보여주는 사례"라고 말했다.

그러면서 "지난 4개월은 독자 AI 파운데이션 모델 확보를 위한 기반을 만드는 과정이었을 뿐"이라며 "의미있는 기술적 성과를 만든 상황"이라고 덧붙였다.

관련기사

그는 이 과정에서 기업뿐 아니라 컨소시엄에 참여한 학생들도 대량의 데이터와 대규모 그래픽처리장치(GPU)를 활용 중이란 점을 강조했다. 또 이들이 실제 학습에서 알아가는 온갖 엔지니어링 문제를 맞닥뜨리고 해결하는 경험을 쌓기 시작했다고 설명했다.

하 수석은 "앞으로 진행될 프로젝트를 통해 우리 프런티어 AI 원천 기술력과 글로벌 오픈소스 AI 생태계 영향력도 강화하겠다"며 "이 기술들이 국민 일상생활에서 삶의 질을 향상하는 데 체감될 서비스로 이어지고 확산하도록 강력 지원하겠다"고 밝혔다.