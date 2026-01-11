日소프트뱅크, AI로 기지국 전원 껐다 키며 에너지 소비 절감

일본 소프트뱅크가 AI를 활용해 이동통신 기지국을 저전력 모드로 전환하는 실증을 통해 에너지 소비 감소를 검증했다.

소프트뱅크에 따르면 소프트뱅크는 전력 절감 효과를 높이기 위해 기지국의 슬립 모드(저전력 대기 상태)를 동적으로 제어하는 AI 시스템을 개발해 테스트를 진행했다.

기지국 슬립 모드는 향후 일본 전역 최대 2만4천개소에 적용한다는 방침이다.

이 회사는 치바현에서 태양광 에너지와 풍력 에너지를 활용하는 테스트도 동시에 진행했는데, 재생에너지를 사용해 이산화탄소 배출을 약 3분의 1 수준으로 줄이는 성과를 냈다고 밝혔다.

기지국이 사용하는 전력은 소프뱅크가 소비사는 에너지 절반 이상을 차지하고 있으며, 1년 전 기준으로 소프트뱅크 기지국에 사용되는 전력 90% 이상은 재생에너지를 활용했다.

치바현에서 진행된 시범 사업에서는 재생에너지원을 활용해 이산화탄소(CO₂) 배출을 약 3분의 1 수준으로 줄이는 성과를 냈다. 회사는 올해 이 실험을 다른 지역으로 확대할 계획이다.

소프트뱅크는 2050년까지 공급망 전반에서 발생하는 온실가스 배출을 사실상 ‘제로’로 만드는 목표를 지난 2022년 설정했다. 아울러 회계연도 2030년까지 사업에서 활용되는 모든 전력을 재생에너지로 조달한다는 방침이다.