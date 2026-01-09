풀필먼트 ‘품고’, 4년 연속 택배비 안 올린다

풀필먼트 서비스 ‘품고’를 운영하는 두핸즈(대표 박찬재)는 지속되는 물류비 상승에도 고객 부담 완화를 위해 올해에도 택배비 단가를 현행 수준으로 유지한다고 9일 밝혔다. 4년 연속 택배비 동결이다.

공급망 불안정과 고금리 기조가 맞물리면서 최근 몇 년간 물류비는 지속적인 상승 압력을 받아왔다. 품고는 고객사와의 동반 성장을 목표로 비용 상승분을 택배비에 반영하는 대신, 자체 구성한 ‘AI 앙상블 모델’을 활용하여 운영 효율화와 내부 비용 절감을 추진해왔다.

품고의 ‘AI 앙상블 모델’은 일 단위 물동량의 주문량과 부피를 예측하며, 현재 정확도는 약 85%에 달한다. 주문 접수부터 포장 마감 시점까지 상품별 CBM(Cubic Meter) 데이터를 연동해 풀필먼트 센터 내 실시간 예상 적재 수량을 산출하고, 이를 기반으로 배차 계획 수립을 지원한다. 품고 센터 관리자는 해당 예측치를 활용해 배차 간격을 조정하고 불필요한 공차 운행을 최소화하는 한편, 인력 투입을 최적화해 유휴 인력을 줄이며 내부 운영 비용을 절감하고 있다.

현재 품고는 AI 앙상블 모델을 통해 최대 3일치 물동량 예측 결과를 배차 계획에 즉시 반영하고 있으며, 현장 운영 전반에 걸쳐 모델이 제시하는 수치를 적극 활용하고 있다. 지난 1년간 배차 계획과 실제 운영간 오차를 지속적으로 학습하는 데이터 ‘피드백 루프’를 구축했다. 이를 통해 올해는 예측 정확도를 95% 수준까지 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 풀필먼트 센터 14곳의 출고 물량을 연계한 간선 운영과 루트 관리로 비용 효율화를 실현하며, 올해 역시 택배비 동결을 결정했다.

두핸즈 품고는 이커머스 셀러를 대상으로 입고∙보관∙출고∙배송 전 과정을 아우르는 통합 물류 서비스 제공 기업이다. 자체 물류 운영 시스템과 데이터 기반 운영 역량을 바탕으로 출고 정확도와 배송 안정성을 확보했으며, 네이버 NFA(네이버 풀필먼트 얼라이언스)와 큐텐재팬 EFA(이베이 풀필먼트 얼라이언스)의 공식 협력사로서 국내외 빠른 배송 서비스를 제공해왔다.

박찬재 두핸즈 대표는 “국내 경기 둔화 전망 속에서 K-브랜드들은 치열해지는 경쟁 환경을 돌파하는 동시에 글로벌 진출을 준비하며 운영 전반에 대한 투자 부담이 커지고 있다”며 “품고는 이커머스 물류비에서 가장 큰 비중을 차지하는 택배비를 동결함으로써 브랜드사와 함께 지속가능한 성장을 이어가고자 한다”고 말했다.