두핸즈 ‘품고’, 주7일 배송 서비스 제공

풀필먼트 서비스 ‘품고’ 운영기업 두핸즈(대표 박찬재)는 아임웹 기반 자사몰을 운영하는 브랜드에 품고의 주7일 배송과 24시 주문마감 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

최근 브랜드들이 외부 플랫폼 의존도를 줄이고 직접 자사몰을 운영하는 D2C(Direct-to-Consumer) 전략을 강화하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 아임웹은 이처럼 변화하는 커머스 환경 속에서 복잡한 개발 과정 없이도 누구나 자사몰을 쉽게 시작하고 성장시킬 수 있도록 구축, 운영, 마케팅에 필요한 모든 기능을 올인원으로 제공하고 있다. 특히 ‘아임웹 앱스토어’를 통해 다양한 외부 솔루션을 간편하게 연동할 수 있어 자사몰 운영의 효율성과 확장성을 동시에 높이고 있다.

품고는 아임웹 기반 자사몰 운영 브랜드를 대상으로 일요일을 포함한 주말에도 출고가 가능한 ‘주7일 배송’과 자정까지 접수된 주문을 새벽에 출고하는 ‘24시 주문 마감’ 서비스를 제공한다. 이로써 운영 실무자는 물류 자동화 IT 솔루션 ‘품고 나우’를 활용해 주문 수집부터 상품 발송까지 물류 전 과정을 자동화하고, 업무 부담과 수기 작업 오류를 최소화할 수 있다. 소비자는 이커머스 플랫폼 수준의 빠른 배송을 경험할 수 있으며, 송장에 브랜드 로고를 인쇄하는 기능을 통해 브랜드 이미지와 고객 만족도도 높일 수 있다.

품고는 NFA(네이버 풀필먼트 얼라이언스) 협력사로서 ‘24시 주문 마감’을 2021년부터 안정적으로 운영해왔다. 나아가 올해 한국과 일본에 선보인 ‘주7일 배송’도 차질 없이 제공하고 있다. 또 마녀공장의 ‘마법배송’, 화해의 ‘화해배송’ 등 다양한 브랜드 자사몰 배송 운영 경험을 통해 전문성과 노하우를 보유하고 있다. 최근에는 일본 큐텐재팬의 EFA(이베이 풀필먼트 얼라이언스) 파트너사로 합류해, 큐텐재팬의 빠른 배송 서비스 ‘칸닷슈’도 지원하고 있다.

박찬재 두핸즈 대표는 “품고는 자사몰 운영자가 대형 이커머스 플랫폼과 동일한 수준의 물류 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하고 있다”며 “배송 속도와 정확도를 높이는 것은 물론, 자사몰에서 브랜드 고유의 아이덴티티를 강화할 수 있는 다양한 서비스를 선보이겠다”고 말했다.