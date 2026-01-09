"올해도 가시밭길"…박찬구 금호석화 회장, 비상한 각오 당부

"지난해는 어려운 석유화학 업황 속에서도 목표 달성을 위해 각자 자리에서 고군분투한 모든 임직원들의 아낌없는 헌신의 노력 덕분으로 흑자 기조를 유지 할 수 있었다. 그러나 올해 회사를 둘러싼 경영환경은 지난해 보다 더욱 악화될 것이라는 전망이 이어지고 있다."

박찬구 금호석유화학그룹 회장은 지난 5일 열린 시무식 신년사에서 이같이 말하며 임직원들에게 현실을 직시해야 한다고 당부했다.

박 회장은 "국내 석유화학 산업은 중국발 공급과잉과 저가 공세, 그리고 산유국인 중동의 진출로 고사 위기에 몰렸다"며 "여기에 더해 주요 기업들은 나프타분해설비(NCC) 감축과 기업간 구조조정에 들어가는 등 석유화학 업계는 올해도 험난한 가시밭길을 걷게 될 것"이라고 전망했다.

이어 "우리가 직면한 위기는 매우 엄중하고 무겁지만 현실을 있는 그대로 직시하고, 필요한 조치를 단호하게 실행하는 것만이 생존과 지속 성장을 위한 유일한 선택"이라며, 모든 임직원들이 비상한 각오로 실천해야 할 올해 과제를 제시했다.

박찬구 금호석유화학그룹 회장 (사진=금호석유화학)

박 회장은 첫번째로 '친환경·바이오·고부가' 세 가지 축을 중심으로 변화와 혁신을 이뤄야 한다고 강조했다.

그는 "유럽을 중심으로 강화되는 글로벌 ESG 규제 정책은 우리에게 친환경과 지속가능성 중심의 전략 전환을 요구하고 있다"며 "우리는 미래 성장을 위한 투자 확대와

새로운 비즈니스 창출에 주력해야 한다"고 강조했다.

구체적으로 친환경 자동차 솔루션 영역에서 친환경 자동차용 신소재 개발을 가속화하고, 바이오 및 지속가능 소재 영역에서 환경 규제 변화에 선제적으로 대응하는 제품과 기술을 확대할 것을 주문했다.

박 회장은 "고부가 스페셜티 부문에서는 R&D 역량을 강화해 차별화된 기술 기반 선도 제품을 개발하고, 다양한 고부가 신소재 포트폴리오를 확립해 경쟁력을 강화해야 한다"며 "오늘의 스페셜티가 내일의 범용이 되듯이 남들이 만들 수 없는 지속가능한

경쟁력을 갖춘 제품을 통해 시장을 선도해 나가야 한다"고 강조했다.

두번째로는 '안전'을 강조했다. 박 회장은 "지난해 다수 기업에서 유해가스 누출, 폭발, 화재 등 크고 작은 안전사고들이 잇따라 발생했는데 이러한 사고는 단순한 생산 중단이나 사법적 책임, 사회적 비판을 넘어, 기업의 신뢰를 훼손하고 존립 자체를 위협하는

중대한 위험 요소임을 분명히 알아야 한다"고 말했다.

이어 "안전은 아무리 강조해도 지나치지 않으며, 모든 경영활동의 출발점이자 끝까지 지켜야 할 최우선 가치"라며 "철저한 안전의식으로 무장해 올해도 반드시 한건의 사고도 없는 안전한 일터를 만들어 나가자"고 당부했다.

마지막으로는 '워크웨이' 실천을 언급했다. 금호석유화학그룹은 지난달 그룹 정체성을 공고히함과 동시에 핵심가치의 현업 적용성 및 내재화를 가속화하기 위해 그룹 고유의 일하는 방식인 아홉 가지 워크 웨이를 새롭게 수립해 발표했다.

박 회장은 "워크웨이는 단순한 구호가 아니라 금호석유화학그룹이 앞으로 어떤 기준으로 일하고 어떤 방식으로 성장하며 어떤 문화를 지향하는지를 명확하게 제시하는 표준이자 경쟁력의 토대"라며 "이 토대 위에서 모든 임직원 여러분들이 서로를 존중하고 함께 성장하는 문화로 만들어 달라"고 요청했다.