금호타이어, 3분기 영업이익 1085억…전년 比 22.6%↓

금호타이어는 올해 3분기(7월~9월) 연결 기준 잠정 실적이 매출액 1조1천137억원, 영업이익 1천85억원을 기록했다고 4일 공시했다. 이는 각각 전년 동기 대비 0.1%와 22.6% 감소한 수치다.

수익성 지표인 영업이익률은 9.7%로 지난해 3분기(12.6%)보다 2.9%포인트(p) 하락했다.

금호타이어는 지난 5월 광주공장 화재로 매출과 영업이익이 모두 감소했지만, 하반기 미국발(發) 관세 부과 및 자동차 시장 침체 등 불확실성과 변동성이 커진 시점에서 비교적 선방했다고 평가했다.

금호타이어 엑스타 타이어와 정일택 대표이사 사장 (사진=금호타이어)

또 금호타이어는 올해 고인치 중심 신제품 출시와 지역별 전략 차종 공급 확대로 북미와 유럽, 중국 등에서 안정적인 성과를 유지하고 있다고 밝혔다. 올해 지역별 누적 실적은 전년 대비 ▲북미 19.9% ▲유럽 9.3% ▲중국 2.1% 등 증가했다.

금호타이어 관계자는 "지난해 창립 이래 최대의 매출과 영업이익을 경신하며 재무구조를 안정화해 체질 개선에 힘쓰고 있다"며 "외형적 성과에 그치지 않고 프리미엄 제품 공급, 글로벌 유통 확대, 브랜드 인지도 강화 등을 지속하겠다"고 말했다.