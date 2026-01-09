에브리유니즈, '맥북 에어' 등 애플 기기 할인 판매

고등학생·대학생만 아이패드 에어 최대 21% 할인

인터넷입력 :2026/01/09 17:24    수정: 2026/01/09 17:24

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

Z세대 전문 커머스플랫폼 ‘에브리유니즈’가 새 학기를 맞아 애플 주요 제품을 대상으로 ‘BTS(Back to School)’ 할인 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 매년 신학기에 진행하는 대규모 할인 행사로, 대학생과 고등학생(2008년~2010년생)을 대상으로 3월28일까지 운영된다. 행사 기간 동안 ▲iPad Air 11”(M3) ▲iPad Air 13”(M3) ▲MacBook Air 13”(M4) ▲Apple Pencil Pro ▲Magic Keyboard 등 주요 제품 5종을 최대 21% 할인된 가격에 판매한다.

실제 혜택 적용 시 iPad Air는 74만9천원부터, iPad는 44만9천원부터 구매할 수 있다. 또 전자기기를 안심하고 사용할 수 있도록 돕는 ‘Apple Care+’도 에브리유니즈 애플 브랜드관에서 30% 할인된 가격에 제공한다.

애플-에브리유니즈

이 행사는 온·오프라인에서 동시에 진행된다. 온라인은 에브리유니즈 내 애플 브랜드관에서 구매 가능하며, 오프라인은 에이샵, 프리스비, 아이스토어, 에이스토어, 롯데하이마트 매장에서 직접 제품을 확인하고 구매할 수 있다.

에브리유니즈는 국내 대학생활 플랫폼인 ‘에브리타임’과 연동돼 있어 대학생 사용자는 간편하게 로그인할 수 있다. 오프라인 매장에서도 에브리유니즈 학생 인증 페이지를 직원에게 제시하면 즉시 할인이 적용된다. 고등학생은 휴대폰 본인 인증을 거쳐 에브리유니즈 가입 후 참여 가능하다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
