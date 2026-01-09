"시도 및 새올 행정시스템 2029년까지 클라우드로 전면 개편"

개발원, 8일 열린 행안부 산하기관 업무보고서 밝혀..."지자체별 운영 245개 시스템 17개 시·도 단위로 통합"

디지털경제입력 :2026/01/09 16:30

방은주 기자

한국지역정보개발원(원장 박덕수, 이하 개발원)은 8일 오후 정부세종청사에서 개최된 행정안전부 디지털·안전 분야 산하기관 업무보고에서 지방정부의 AI 행정 전환과 정보시스템 안정성 강화를 위한 추진계획을 보고했다.

전국 지자체가 사용하는 시·도 및 새올 행정시스템을 2029년까지 클라우드 기반으로 전면 개편하고, 지자체별로 운영되는 245개 시스템을 17개 시·도 단위로 통합해 효율성과 안정성을 확보한다는 것 등을 제시했다. 

개발원은 올해 AI 분석 기반 행정 지원, 지역정보화 컨설팅, 지방공무원 대상 AI·데이터 교육을 강화한다고 밝혔다. 또 고향사랑기부, 자원봉사 등 지방정부 공공데이터를 민간에 개방해 국민의 활용 기회를 넓히고 지역 참여를 촉진할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관(오른쪽 세번째)이 8일 정부세종청사 중앙동에서 열린 2026년 산하기관(한국지능정보사회진흥원, 한국승강기안전공단, 한국지역정보개발원) 업무보고에서 모두 발언을 하고 있다. (사진=행정안전부)

행정서비스 안정성을 높이기 위한 방향도 제시했다. 장애 발생 후 조치 중심의 운영을 예방 중심 체계로 전환하고, 지방재정·지방세 시스템부터 단계적으로 재해복구(DR) 체계를 구축해 안정적 시스템 운영을 뒷받침한다.

최근 논의가 확대되는 통합 자치단체 출범 대비 계획도 포함됐다. 주민등록·지방세 등 핵심 시스템 통합과 데이터 이관을 선제 지원하고, 6월 전국동시지방선거 선거인명부 작성 등 관련 시스템 운영에 만전을 기하는 등 차질 없는 선거를 지원할 계획이다.

박덕수 원장은 “지방정부가 AX 전환의 주체가 될 수 있도록 AI 활용·시스템 개편·공공데이터 개방을 단계적으로 지원하겠다”며, “국민이 체감하는 지역 행정혁신을 실현하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

