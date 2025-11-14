개발원, 한국디지털정부학회와 '지방정부 성공적 AX' 추계학술대회

한국지역정보개발원(이하 개발원)은 14일 오전 서울 마포구 소재 개발원 청사에서 한국디지털정부학회(이하 학회)와 공동으로 ‘AI 3대 강국 도약을 위한 중앙정부와 지방정부의 AX 과제’를 주제로 추계학술대회를 개최했다.

이번 학술대회는 중앙정부와 지방정부가 인공지능(AI)을 기반으로 행정혁신을 추진하기 위한 전략과 실천 과제를 논의하기 위해 마련됐다. 개발원과 학회는 AI 행정혁신을 통한 ‘AI 민주 정부’ 구현 방안을 중심으로, 디지털정부 성과와 한계, 향후 과제를 폭넓게 공유했다.

행사는 학계, 공공기관, 산업계 관계자 등이 참석했다. 기조 강연과 7개 세션, 논문경진대회 시상식이 열렸다. 오전 세션에서는 건국대학교 조병우 교수가 ‘지방정부 AI: 도입과 과제’를 주제로 발표했고, AI 3대 강국으로 도약하기 위한 지방정부의 행정 전략과 정책적 과제를 제시했다.

14일 오전 개발원 청사에서 열린 ‘한국디지털정부학회 추계학술대회’에서 한국지역정보개발원 박덕수 원장(앞줄 오른쪽 6번째부터)과 한국디지털정부학회 송석현 회장(앞줄 오른쪽부터 7번째)을 비롯한 주요 내빈들이 기념촬영을 했다.

이어 오후 세션에서는 LG CNS 임은영 AI신사업팀장, 경북대학교 이무상 교수, 기획재정부 윤정식 차세대예산회계시스템 구축 추진단장이 참여해 디지털정부 혁신을 이끌기 위한 민·관·학의 협력 방안을 논의했다.

개발원은 자체 연구성과를 중심으로 두 개의 분과 세션을 운영했다. ‘디지털정부 Ⅰ: 성과와 과제’ 세션에서는 개발원 박영민 디지털정책기획부장이 ‘지방소멸위험 수준과 CCTV 설치 현황 간의 상관관계’를 분석해 지역 맞춤형 안전 정책의 필요성을 강조했다. 연세대학교 장욱 교수는 지방자치단체 내부통제시스템인 '청백-e 시스템' 고도화를 위한 제도 개선방안을, 개발원 조미연 책임은 지방정보화사업 사전협의 제도의 효율성 강화 방안을 발표했다.

○ 이어 ‘디지털정부 Ⅱ: 안전·신뢰 기반’ 세션에서는 한국시장군수구청장협의회 임채홍 회장이 주요정보통신기반시설의 취약점 분석·평가 개선방안을 제시했다. 이번 학술대회에서는 ‘제1회 대학생·대학원생 논문경진대회’ 시상식도 함께 진행됐다. 행정안전부장관상(대상) 1점, 한국지역정보개발원장상 (최우수상) 2점 등 총 7개 우수논문이 선정돼 시상됐으며, 차세대 디지털 행정 인재들의 연구역량과 창의적 아이디어가 주목받았다.

박덕수 원장은 “이번 학술대회는 중앙과 지방이 함께 AI 행정혁신의 방향을 모색한 뜻깊은 자리였다”며 “개발원은 지역의 AI 행정혁신 역량을 체계적으로 강화, 주민이 체감할 수 있는 ‘민주 AI 정부’의 기반을 지방에서부터 다져 나가겠다”고 밝혔다.