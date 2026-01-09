아기랑 호캉스 늘자…서울신라호텔, 베이비 패키지 출시

서울신라호텔은 아기를 동반한 가족 고객을 위한 객실 패키지를 출시한다고 9일 밝혔다.

베이비 패키지 ‘맘 앤 베이비 블리스(Mom & Baby Bliss)’는 서울신라호텔이 아기(생후 1개월~ 36개월 영유아) 동반 고객을 대상으로 선보이는 첫 객실 패키지로, 아기를 위한 맞춤형 혜택을 강화한 것이 특징이다.

패키지 투숙객 한정으로 베이비 침구 세트와 맘 앤 베이비 신라베어를 제공한다. 베이비 침구 세트는 아기 베개·담요·슬리퍼·성인용 슬리퍼로 구성되며 신라호텔 마스코트인 신라베어를 자수로 각인했다.

서울신라호텔 맘 앤 베이비 블리스 패키지. (제공=호텔신라)

신라베어도 패키지 한정판으로 새롭게 선보인다. 엄마 신라베어가 아기 베어를 안고 있는 모양새로, 가족의 사랑을 담아냈다는 설명이다.

‘맘 앤 블리스’ 패키지는 ▲객실(1박) ▲신라베어 베이비 침구 세트 ▲맘 앤 베이비 신라베어(1개) ▲발렛 파킹(1회)로 구성된다.

서울신라호텔 관계자는 “라이프스타일 변화에 따라 세분화되는 고객 니즈에 따라 고객 여정 전반을 고려한 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.