서울신라호텔, 연말 맞이 ‘어드벤트 캘린더’ 패키지 출시

서울신라호텔이 연말을 앞두고 매일 다른 선물을 열어볼 수 있는 ‘신라 에디션 어드벤트 캘린더’를 출시했다고 18일 밝혔다.

어드벤트 캘린더는 크리스마스를 기다리는 동안 매일 하나씩 열어보는 선물이 담긴 달력으로, 유럽을 중심으로 연말 시즌에 널리 활용되고 있다.

이번 어드벤트 캘린더는 총 8개의 선물 박스로 구성된다. 선물은 최소 57만원에서 최대 130만원 상당으로 ‘신라베어 키링 윈터 에디션’을 비롯해 서울신라호텔과 협력해 청음회를 진행해온 영국 하이파이 오디오 브랜드 KEF의 ‘하이파이 포터블 스피커(휴대용 스피커)’도 포함됐다.

서울신라호텔 ‘신라 에디션 어드벤트 캘린더’. (제공=호텔신라)

‘럭키 쿠폰’도 담겼다. 쿠폰은 패스트리 부티크 다쿠아즈 교환권부터 서울신라호텔 객실 1박 숙박권까지 다양한 혜택 중 하나를 랜덤으로 제공한다.

신라 에디션 어드벤트 캘린더는 ‘세븐 나이츠 오브 조이(7 Nights of Joy)’ 패키지를 통해 만나볼 수 있다.

패키지는 ▲객실 1박 ▲신라 에디션 어드벤트 캘린더 ▲발레파킹 서비스 1회 ▲체련장(Gym) 및 실내수영장 이용 혜택으로 구성된다. 다음 달 24일까지 이용 가능하며, 서울신라호텔 공식 홈페이지에서 예약할 수 있다.