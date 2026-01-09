김정규 SK스퀘어 "불확실성 시대, AI는 차이를 만드는 열쇠"

김정규 SK스퀘어 사장은 9일 “2026년 불확실성의 시대에 AI는 차이를 만드는 열쇠“라며 “AI 경쟁에서 도태되는 기업은 생존 자체를 걱정해야 할 것”이라고 밝혔다.

김정규 사장은 이날 신년사를 통해 AI가 ‘성장의 불씨’라고 이같이 말하면서 올해 중점적으로 추진해야 할 세 가지 과제를 제시했다.

첫 과제는 SK스퀘어와 포트폴리오 회사가 함께 AI 전환을 강하게 추진해 본원적 경쟁력을 강화해 나가는 것이다. SK스퀘어는 투자 전 과정에 AI 에이전트를 도입해 생산성을 높이고, 포트폴리오 회사는 AI 서비스를 통해 경쟁력을 높이는 것이 골자다.

또한 AI와 반도체 영역의 신규 투자를 준비하고 실행해 나가는 것이 중요하다고 했다.

김 사장은 “AI 진화의 병목을 해소할 수 있는 영역, 반도체 밸류체인 영역 등에서 의미 있는 투자 기회를 모색하겠다”고 했다.

김정규 SK스퀘어 사장

포트폴리오 리밸런싱도 강조했다. 김정규 사장은 “속도감 있는 리밸런싱과 동시에 포트폴리오의 본원적 경쟁력 확보를 통한 기업가치 제고에 집중할 계획”이라고 설명했다.

이에 더해 김정규 사장은 구성원들에게 ▲기존의 틀을 뛰어넘는 ‘도전’ ▲각자의 역량과 경험을 성장시키는 ‘도약’ ▲원 팀(One team) 문화를 확장하는 ‘합심’ 등을 당부했다.

그러면서 “올해는 AI를 중심으로 ‘일하는 방식의 변화’, ‘사업모델의 변화’, ‘포트폴리오의 변화’가 전례 없이 빠른 속도로 다가올 것”이라며 “이런 변화에 기민하게 대응하자”고 강조했다.

SK스퀘어는 올해 포트폴리오 리밸런싱을 지속함과 동시에 AI·반도체 신규 투자를 준비해 나갈 계획이다. 해외 AI 반도체 투자법인인 TGC스퀘어를 통한 마켓 인텔리전스 확보에도 힘쓸 예정이다.

SK스퀘어는 글로벌 투자 실행력을 강화하기 위해 최근 2026년 조직개편도 단행했다. 기존 ‘CIO/포트폴리오 매니지먼트’ 조직을 ‘전략투자센터’로 변경했다. 또한 글로벌 네트워크가 풍부한 최재원 수석부회장이 합류해 신규 투자 및 포트폴리오 밸류업을 지원사격한다.

SK스퀘어는 이를 기반으로 기업가치 제고에 집중한다는 계획이다. SK스퀘어는 지난해 11월 새로운 기업가치 제고계획을 발표해 순자산가치(NAV) 할인율을 2028년까지 30%로 낮추겠다는 글로벌 수준의 목표를 제시했다.