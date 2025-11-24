SK스퀘어, 순자산가치 할인율 30% 이하로

SK스퀘어가 이사회 논의를 거쳐 1년 만에 새 기업가치 제고 계획을 내놨다. 올해 SK스퀘어 기업가치 상승으로 인해 지난해 11월에 발표한 기업가치 제고 계획을 조기에 달성할 것으로 예상되면서 기존 목표를 상향한 것이다.

24일 SK스퀘어에 따르면 기존에 발표한 자기자본이익률(ROE), 주가순자산비율(PBR) 목표는 모두 달성하면서 2028년까지 현재 목표를 연장하기로 했다.

이에 따라 ▲2026~2028년 자기자본비용(COE)을 초과하는 ROE 실현 지속 ▲2028년까지 PBR 1배 이상 유지 목표를 새롭게 설정했다.

기존 목표는 SK하이닉스 실적 호조와 O/I 경영 기반 포트폴리오 회사 손익 개선, 꾸준한 주주환원 실행 등에 따라 조기에 달성했다. SK스퀘어 주가는 지난 21일 기준 26만6천원으로 올해 1월2일(7만8천600원) 대비 238% 상승했다.

특히 SK스퀘어는 2028년까지 순자산가치(NAV) 할인율을 30% 이하로 낮추겠다는 글로벌 수준의 목표를 제시했다. 순자산가치 할인율은 지주회사가 보유한 포트폴리오 지분가치 대비 지주회사의 기업가치가 높게 평가될수록 수치가 낮아진다. 지난 3분기 말 기준 52.9%를 달성해 지난해 말(65.7%) 대비 대폭 개선됐으며, 2027년까지 50% 이하로 축소하겠다는 기존 목표 달성을 눈앞에 두고 있다.

관련기사

SK스퀘어는 2023년 3월 주주환원 정책 발표 이후부터 매년 꾸준히 경상배당수입의 30%를 크게 상회하는 규모의 자사주를 매입해 오고 있으며 누적으로 발행주식수의 약 6.6% 를 소각했다. 올해만 2천억원의 자사주 매입을 실행하고 있다.

김정규 SK스퀘어 사장은 “SK스퀘어는 이사회를 중심으로 기업가치 제고계획을 수립하고 실행해 왔다”며, “앞으로도 투자수익성을 고려한 명확한 기준에 따라 신규투자와 주주환원에 최적의 자본 배분을 이행하겠다”고 말했다.