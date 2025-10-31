SK스퀘어, '플로' 운영 드림어스컴퍼니 2대 주주로

음원 서비스 플로 운영사 드림어스컴퍼니 최대 주주가 SK스퀘어에서 비마이프렌즈로 변경됐다.

31일 SK스퀘어에 따르면 비마이프렌즈는 SK스퀘어를 비롯해 신한벤처투자, SM엔터테인먼트가 보유한 드림어스컴퍼니 지분을 총 550억원에 인수해 경영권을 확보했다.

거래 뒤 드림어스컴퍼니의 지분 구조는 비마이프렌즈 31.3%, SK스퀘어 22.2%, 신한벤처투자 9.9%, SM엔터테인먼트 7.1% 등으로 재편된다.

앞서 SK스퀘어는 드림어스컴퍼니의 경영권 매각 관련 경쟁 입찰을 거쳐 비마이프렌즈를 최종 매수후보자로 선정했다.

관련기사

서우석 비마이프렌즈 대표는 “비마이프렌즈는 팬덤이 있는 모든 IP가 지속가능한 비즈니스를 만들어갈 수 있도록 돕는 것을 미션으로 삼아왔다”며 “드림어스 인수는 이러한 비전을 음악 산업으로 확장해, 드림어스를 글로벌 음악 팬덤의 새로운 패러다임을 선도하는 기업으로 성장시키려는 전략적 결정”이라고 말했다.

SK스퀘어는 2대 주주로서 드림어스와 협업을 이어갈 방침이라고 전했다.