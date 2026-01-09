[이광재 칼럼] 사람이 모이는 나라에 미래가 있다

국가는 영토가 아니라 사람의 집합이다.

대한민국이 인구 절벽이라는 전대미문의 국가 존립 위기에 직면했다. 합계출산율 0.7의 벽이 무너졌다는 사실은 단순한 통계 수치를 넘어, 지난 70년간 유지되어 온 대한민국이라는 국가 시스템의 지속 가능성에 경고등이 켜졌음을 의미한다. 노동력 부족은 산업 현장의 활력을 앗아가고, 병력 자원 감소는 국방을 위협하며, 내수 시장의 위축은 경제 성장의 동력을 마비시킨다.

이광재 전 국회의원

그러나 인류 역사의 거대한 수레바퀴를 돌이켜보면 국력은 단순히 그 땅에서 태어나는 아이들의 수에 비례하지 않았다. 오히려 그 나라가 전 세계에서 얼마나 많은 혁신적 두뇌를 끌어들이고, 그들의 잠재력을 폭발시킬 수 있느냐에 따라 패권의 향방이 결정돼 왔다. 역사상 황금기를 구가했던 나라들의 공통점은 명확하다. 그들은 모두 ‘사람이 떠나는 나라’가 아니라 ‘사람이 모이는 나라’였다.

17세기 네덜란드, 18세기 영국, 20세기 미국이 그러했다. 이제 21세기 글로벌 기술 패권 경쟁의 한복판에서 대한민국은 인재를 끌어들이는 블랙홀로 거듭나야 한다. 이것은 인구 감소에 대한 수동적인 고육책이 아니라, 세계 일류 국가로 도약하기 위한 능동적인 생존 전략이자 새로운 성장 엔진이다.

지식 자산과 수확 체증의 법칙

왜 우리는 단순한 노동자가 아닌 인재에 집중해야 할까. 노벨 경제학상 수상자인 폴 로머는 지식과 아이디어가 경제 성장의 핵심 동력이라는 내생적 성장 이론을 정립했다. 전통적인 생산 요소인 자본과 노동은 투입량이 늘어날수록 효율이 떨어지는 한계효용 체감의 법칙을 따른다. 그러나 지식과 인재는 다르다. 이들은 서로 결합하고 공유될수록 성과가 기하급수적으로 늘어나는 수확 체증의 법칙이 작동한다.

특히 고숙련 인재는 단순한 노동력 한 단위가 아니다. 이들은 주변에 영감을 주고 암묵지를 전파하며, 새로운 지식의 융합을 이끌어내는 혁신의 씨앗이다. 리처드 플로리다 교수는 창조적 계급이 모여 사는 도시가 경제적 번영을 누린다고 주장했다. 인재가 모이는 곳에 자본이 흐르고, 그 자본이 다시 인재를 불러 모으는 선순환 구조야말로 현대 국가가 갖춰야 할 가장 강력한 부의 엔진이다.

인재의 이동이 바꾼 패권의 역사

1. 네덜란드, 관용이 일궈낸 늪지대의 기적

16세기 말, 세계 최강국이었던 스페인의 펠리페 2세는 종교적 순혈주의를 강조하며 유대인을 박해했다. 당시 유럽 경제의 중추였던 세파르디 유대인 금융가들과 숙련된 상인들은 박해를 피해 네덜란드로 탈출했다. 당시 암스테르담 인구의 약 3분의 1이 이주민이었을 정도로 네덜란드는 개방적이었다. 이들이 가져온 자본과 국제 무역 네트워크는 1602년 세계 최초의 주식회사인 네덜란드 동인도회사(VOC) 창립의 토대가 되었다.

2. 영국, 명예혁명과 금융 기술의 대이동

1688년 명예혁명을 기점으로 패권은 영국으로 이동한다. 네덜란드의 집정관 빌럼 3세가 무혈입성으로 영국 왕위에 오르며 수만 명의 네덜란드 금융 엘리트들이 런던으로 이주했다. 네덜란드의 DNA가 영국에 심어졌다. 영국은 권리장전을 통해 사유재산권을 확립했고, 프랑스에서 박해받던 5만 명의 위그노 기술자들은 영국의 낙후된 산업을 세계 최고 수준으로 끌어올리며 산업혁명의 토대를 닦았다.

3. 미국, 기회의 땅이라는 거대한 인재 자석

미국은 1862년 홈스테드법으로 땅을 제공했고, 모릴법으로 실용 공학 중심의 대학들을 설립해 이주민의 자녀들을 교육했다. 제2차 세계대전 전후에는 나치를 피해 망명한 아인슈타인 등 유럽의 천재들을 흡수했다. 오늘날 엔비디아의 젠슨 황, 테슬라의 일론 머스크, 구글의 세르게이 브린 등 미국 신경제를 이끄는 주역들이 모두 이민자 출신이라는 사실은 인재 유입이 곧 국익임을 분명히 보여준다.

미국 신경제를 이끌고 있는 젠슨 황 엔비디아를 이끌고 있는 젠슨 황 CEO도 이민자 출신이다. (사진=지디넷코리아)

천재일우의 기회, 글로벌 인재 이동의 파도

지금 전 세계 인재 시장에는 거대한 지각변동이 일어나고 있다. 대한민국에게는 역사상 다시 없을 기회다.

미국의 전문직 취업 비자 H-1B는 연간 8만 5천 개로 제한돼 있지만, 신청자는 매년 수십만 명에 이른다. 실력이 있어도 추첨이라는 운에 미래를 맡겨야 한다. 특히 고연봉 AI 엔지니어들은 비자 갱신의 불확실성과 살인적인 물가에 지쳐 대안을 찾고 있다. 미국이 인재를 가려 받기 시작한 지금, 우리가 그 틈새를 공략해야 한다.

우크라이나는 과거 구소련 시절부터 항공우주·방산·소프트웨어의 핵심 기지였다. 전쟁으로 국가 기반은 파괴됐지만, 공학 인재들의 수준은 여전히 세계 최정상급이다. 이들이 보유한 드론 기술과 암호학, 방산 IT 역량은 대한민국 방산 산업과 결합할 경우 막대한 시너지를 낼 수 있다.

인도는 매년 150만 명 이상의 공학 졸업생을 배출한다. 인도공과대학(IIT) 출신 인재들은 영어에 능통하고 수학적 기초가 탄탄해 AI와 반도체 설계 분야에 즉시 투입이 가능하다. 최근 K-컬처의 확산으로 한국에 대한 호감도가 최고조에 달한 지금이 영입의 적기다.

베트남과 인도네시아 등 동남아시아 국가들은 인구 구조가 젊고 IT 인력 양성에 집중하고 있다. 이들은 한국어 습득 속도가 빠르고 문화적 유사성이 커 정착 성공률이 높다. 이들을 단순 노동자가 아닌, 함께 성장할 파트너로 대우해야 한다.

인구 관리에서 인재 유치로, 행정 시스템의 혁신

현재 대한민국의 외국인 인력 관리 시스템은 지나치게 파편화돼 있다. 법무부는 출입국을, 산업부는 인력 유치를, 교육부는 유학생을 각각 관리한다. 유능한 인재조차 통제와 단속의 대상으로 바라보는 경직된 시각이 발목을 잡는다.

싱가포르는 인력부라는 단일 기구가 데이터 기반으로 비자를 승인하고, 독일은 연방고용청과 이민국이 협업해 행정 절차를 획기적으로 단축했다. 이제 우리도 관리가 아닌 예우로 패러다임을 전환해야 한다.

인재 유치, 국가적 총동원령

이제 대한민국은 더 이상 주저할 시간이 없다. 인재 유치는 21세기 국권을 지키는 경제 안보다.

첫째, 대통령 직속 ‘인재 유치 전략’을 즉각 수립해야 한다. 부처별로 흩어진 외국인 인력 관리 기능을 통합하고, 비자 발급부터 주거·교육·정착까지 원스톱으로 책임지는 체계를 구축해야 한다. 한국은 인재를 심사하는 나라가 아니라, 인재를 모시기 위해 세일즈하는 나라여야 한다.

둘째, K-디지털 홈스테드법을 통해 파격적인 인센티브를 제공해야 한다. 핵심 인재에게 주거 지원과 함께 3년 내 영주권을 보장하는 패스트트랙을 마련하고, 자녀 교육과 의료까지 국가가 책임지는 ‘그랜드 호스피탈리티’를 실천해야 한다.

셋째, 디지털 이민 제도로 영토를 확장해야 한다. 물리적 거주에 얽매이지 않고 전 세계 인재들이 온라인으로 우리 기업과 협력할 수 있는 시스템을 구축해야 한다. 인재의 두뇌가 한국의 데이터망 안에 머무는 것이 진정한 디지털 영토 확장이다.

넷째, 한국어 능력에 따른 비자 인센티브 제도를 도입하자. 한국어를 잘할수록 비자 혜택을 강화하면 소통 능력 향상과 사회 통합이라는 복합 효과를 거둘 수 있다.

사람이 모이는 나라에 미래가 있다

역사는 반복된다. 사람이 모이는 나라는 번영했고, 사람이 떠나는 나라는 쇠락했다. 네덜란드의 습지에서 피어난 황금기, 영국의 산업혁명, 미국의 실리콘밸리 신화는 모두 외지인들의 손끝에서 시작됐다.

대한민국은 선택의 기로에 서 있다. 단일민족이라는 과거의 기억에 머물 것인가, 전 세계의 지혜를 포용하는 글로벌 허브로 도약할 것인가. 우크라이나의 공학도와 인도의 AI 인재가 우리와 함께 숨 쉬는 순간, 인구 감소라는 파도는 쇠락이 아닌 도약의 기회로 바뀔 것이다.

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.