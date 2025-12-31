'실리콘투 모델'을 국가 유통 인프라로 스케일업하자

미국에는 아마존이 있고, 중국에는 테무와 알리익스프레스가 있다. 그리고 우리는 실리콘투(Silicon2)가 있다.

대한민국은 자타가 공인하는 제조 강국이다. 반도체, 자동차, 배터리는 세계 정상급 경쟁력을 갖췄다. 그러나 우리 경제의 풀뿌리인 중소기업으로 시선을 돌리면 이야기는 달라진다.

중소벤처기업부에 따르면 국내 중소기업의 수출 비중은 전체 수출의 약 18% 수준에 머물러 있다.

제품력은 뛰어나지만 해외 현지의 복잡한 통관, 물류, 마케팅 장벽을 넘지 못하기 때문이다.

과거의 무역은 대기업이 길을 닦으면 중소기업이 뒤따르는 구조였다. 하지만 지금은 초개인화와 디지털 직거래의 시대다. 아마존과 틱톡 같은 플랫폼에서 개별 소비자가 직접 상품을 선택한다. 이 거대한 변화의 파도 속에서 우리는 한 기업의 성공 방정식에 주목할 필요가 있다. 바로 실리콘투다.

반도체 유통 DNA가 만든 K-뷰티의 아마존

실리콘투는 화장품을 한 방울도 직접 제조하지 않는다. 그러나 전 세계 150여 개국에 한국 화장품을 유통하는 글로벌 플랫폼이다.

이 회사의 정체성은 단순한 유통사가 아니라 물류 기술 기업에 가깝다. 김성운 대표는 반도체 부품 유통으로 사업을 시작했다. 반도체는 트렌드 변화가 빠르고 재고 관리가 극도로 정밀해야 하는 품목이다.

이 반도체 유통에서 축적한 물류 DNA가 K-뷰티에 이식됐다. 2012년 전후 스마트폰 보급 확산으로 부품 시장 환경이 급변하자, 과감하게 화장품 유통으로 사업을 전환했다.

성공의 핵심은 두 가지다.

첫째, 선매입 기반 직매입 시스템이다.

실리콘투는 유망한 인디 브랜드 제품을 현금으로 대량 매입한다. 제조사는 재고 부담 없이 생산에 집중하고, 실리콘투는 글로벌 유통망을 통해 직접 소진한다.

둘째, 무인 물류 로봇(AGV) 시스템 도입이다.

국내 유통업계에서 드물게 무인 운반 로봇을 전면 도입해, 수천 종의 다품종·소량 제품을 자동 분류한다. 오차율은 낮추고, 배송 속도는 획기적으로 끌어올렸다.

숫자가 증명하는 플랫폼의 힘

실리콘투의 성장 속도는 주목할 만하다. 2024년 매출액은 전년 대비 두 배 이상 성장했다. 2025년 1분기에는 연결 매출 2,500억 원을 돌파하며 분기 사상 최대 실적을 기록했다.

특히 눈에 띄는 대목은 지역별 매출 다변화다. 초기에는 미국 시장 비중이 높았지만, 최근에는 유럽·중동·동남아로 빠르게 확장하며 이른바 ‘K-뷰티 실크로드’를 구축하고 있다.

2025년 1분기 기준, 유럽 매출은 전년 동기 대비 약 5배 수준으로 급증했다. 플랫폼의 힘이 국가 경계를 얼마나 효율적으로 허무는지를 보여주는 장면이다.

이 모델을 확대하면 무엇이 달라지는가

실리콘투 모델을 식품, 농산물, 생활가전 등으로 확장한다면 대한민국은 제조 강국을 넘어 유통 패권 국가로 도약할 수 있다.

첫째, 중소기업 수출 성공의 ‘복제’가 가능해진다.

실리콘투는 이미 500개 이상의 브랜드를 글로벌 시장에 안착시켰다. 이 시스템이 식품 분야에 적용된다면, 냉동 김밥이나 소스류의 성공 사례는 수백, 수천 번 반복될 수 있다.

둘째, 물류비용의 구조적 절감이다.

개별 기업이 보내면 비싸지만, 플랫폼이 모아 보내면 싸다. 집적 물류와 재고 최적화를 통해 중소기업 제품의 가격 경쟁력을 20% 이상 개선할 여지도 충분하다.

셋째, 국가 브랜드의 동반 상승이다.

플랫폼이 깔리면 그 위에 올라탄 모든 한국 제품은 자연스럽게 ‘K-프리미엄’을 공유하게 된다.

국가가 해야 할 일

실리콘투를 전략 자산으로 키우자. 이제 정부의 역할도 바뀌어야 한다. 물고기를 잡아주는 정책이 아니라, 물고기가 다니는 길인 플랫폼에 투자해야 한다.

우선 글로벌 공공 풀필먼트 센터 확충이 필요하다. 실리콘투가 미국과 폴란드에 물류 거점을 구축했듯, 주요 전략 요충지에 대규모 저온·냉장 물류 허브를 조성해야 한다. 운영은 민간 플랫폼에 맡기고, 중소기업은 저렴하게 입점하도록 해야 한다.

무역 금융의 패러다임도 전환해야 한다. 단순한 수출 실적 연동 대출이 아니라, 유통 플랫폼이 해외 물류망을 인수하거나 시스템을 확장할 때 국가 펀드를 통한 지분 투자도 검토할 수 있다.

또 식품·농산물 분야의 까다로운 검역 절차는 민간 플랫폼의 데이터와 실시간으로 연동해야 한다.

사전 승인과 신속 통관이 가능하도록 제도적 ‘고속도로’를 뚫어줘야 한다.

국가는 통관의 장벽을 낮추고, 정부가 보유한 데이터를 민간과 공유해 시장 전략이 더 빠르게 작동하도록 해야 한다.

가장 경계해야 할 것은 부처와 산하기관이 각자 나서며 역할을 중복하고 국가 재정을 소모하는 일이다.

국가는 민간을 밀어주고, 국가가 해야 할 일만 정확히 하는 것이 생산성을 극대화하는 길이다.

유통의 길이 열려야 미래가 열린다

미국에는 아마존이 있고, 중국에는 테무와 알리가 있다. 그들은 직접 제품을 만들지 않지만 전 세계의 부를 끌어모은다.

대한민국도 이제 ‘잘 만드는 나라’를 넘어 ‘가장 잘 파는 나라’로 진화해야 한다.

실리콘투가 보여준 디지털 무역 시스템은 그 가능성을 이미 증명했다.

정부가 이 민간의 성공 엔진에 국가적 동력을 결합한다면, 우리는 제2의 반도체 신화를 무역 플랫폼 그 자체에서 써 내려가게 될 것이다.

대한민국 무역 시스템 2.0, 이제 시작이다.

