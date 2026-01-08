원익로보틱스, CES 2026서 신형 로봇핸드 공개

[라스베이거스(미국)=신영빈 기자] 원익로보틱스가 6일 미국 라스베이거스에서 개막한 'CES 2026'에서 고자유도 로봇 핸드 '알레그로 핸드 L5 코어'를 선보였다.

알레그로 핸드 L5 코어는 사람 손보다 약 10% 큰 21자유도(DOF) 로봇 손이다. 사람 손과 유사한 비율 및 운동 범위를 구현한다.

원익로보틱스 '알레그로 핸드 L5 코어' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

사람 손 구조·관절 움직임을 모사해 높은 조작 민첩성과 정밀도를 확보했다.

경량 설계를 적용해 총 중량은 1kg 미만으로 설계했다. 이동 로봇이나 휴머노이드 로봇 팔에 장착했을 때 전체 시스템 민첩성과 응답성을 높이는 데 유리할 전망이다.

관련기사

CES 2026 전시 부스에서 원익로보틱스는 알레그로 핸드의 다양한 기술적 강점을 소개했다. 양팔 로봇에 알레그로 핸드를 장착해 물체를 집어 옮기는 데모를 선보였다.

원익로보틱스는 2004년 설립된 원익그룹 로봇·자동화 계열사다. 2012년 첫 번째 알레그로 핸드를 출시한 뒤 로봇 손 연구를 이어왔다. 2024년 메타와 공동 개발에 나섰다.