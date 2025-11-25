원익로보틱스, 로볼리전트와 모바일 휴머노이드 기술 협력

원익로보틱스는 미국 텍사스에 본사를 둔 인공지능(AI) 기반 로봇 개발 스타트업 로볼리전트와 모바일 휴머노이드 로봇 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 25일 밝혔다.

양사는 원익로보틱스가 개발한 로봇 핸드 '알레그로 핸드'와 로볼리전트가 개발한 양팔 구조의 AI 기반 모바일 휴머노이드 로봇 '로빈'을 결합해 새로운 응용 모델을 구현하고 관련 기술 협력을 추진한다.

김봉수 로볼리전트 대표(왼쪽)와 김학래 원익로보틱스 대표(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=원익로보틱스)

모바일 휴머노이드 기반 기술 교류와 연구·학술 공동 활동 등 단계적인 협력 방안을 검토할 계획이다. 향후 글로벌 시장에서의 적용 가능성도 함께 모색할 계획이다.

김학래 원익로보틱스 대표는 "이번 협력을 통해 로봇 핸드 기술의 적용 영역이 더욱 확장될 것"이라며 "모바일 휴머노이드 로봇 분야에서 다양한 기술 협력이 이어지길 바란다"고 말했다.

김봉수 로볼리전트 대표는 "원익로보틱스와 협력을 강화해 미국 시장을 중점 개척하겠다"고 밝혔다.