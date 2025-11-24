원익로보틱스, 서울대 AI대학원과 인재 키운다

원익로보틱스는 서울대학교 인공지능대학원(인공지능 협동과정)과 인공지능(AI) 인재 양성 및 공동 연구 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혓다.

이번 협약은 과학기술정보통신부가 주관하는 '인공지능대학원 지원사업'과 'AI 스타펠로우십 지원사업'의 일환으로 진행됐다.

AI 스타펠로우십 사업은 서울대학교가 주관기관으로, 원익로보틱스·크래프톤·네이버클라우드가 협력기관으로 참여해 4D 시공간 데이터, 5S(시각·청각·촉각 등 다감각 정보), 6R(6대 로봇 기술)을 융합한 초지능형 AI 에이전트 핵심 기술 확보를 목표로 한다.

김학래 원익로보틱스 대표(왼쪽)와 강유 주임교수(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=원익로보틱스)

체결식은 지난 21일 서울대학교 해동첨단공학관에서 열렸다. 원익로보틱스 김학래 대표와 김대현 개발본부장, 서울대학교 강유 주임교수와 최종현 부주임교수를 비롯한 양측 관계자가 참석했다.

양 기관은 ▲시공간 데이터와 다감각 정보, 로봇 기술 기반 초지능형 AI 에이전트 공동 연구 수행 ▲공동 연구 센터 설치 추진 ▲AI 기술 선도 인재 역량 강화를 위한 인력 교류 및 학생 인턴쉽 활성화 ▲과목 개설 등 파트너십을 강화하기로 합의했다.

원익로보틱스는 최근 산업통상자원부 주관 '휴머노이드 로봇 손 개발과제'의 총괄연구개발기관으로 선정되며 대학 및 연구기관과 컨소시엄을 통한 공동 참여를 통해 피지컬 AI 기술 개발 및 산학협력 연구활동을 강화하고 있다.

김학래 원익로보틱스 대표는 "서울대학교와의 협력을 통해 당사의 로봇 기술과 경험을 AI 연구에 접목할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "공동 연구 및 모범적인 산학협력 모델 구축을 위해 적극적인 지원과 노력을 이어가겠다"고 말했다.

강유 서울대학교 인공지능대학원 주임교수는 "AI 에이전트 분야의 기술 혁신을 가속화하고, 신진 연구자들이 세계적 수준의 AI 인재로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.