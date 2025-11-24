원익로보틱스, 서울대 AI대학원과 인재 키운다

원익로보틱스는 서울대학교 인공지능대학원(인공지능 협동과정)과 인공지능(AI) 인재 양성 및 공동 연구 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혓다.
이번 협약은 과학기술정보통신부가 주관하는 '인공지능대학원 지원사업'과 'AI 스타펠로우십 지원사업'의 일환으로 진행됐다.
AI 스타펠로우십 사업은 서울대학교가 주관기관으로, 원익로보틱스·크래프톤·네이버클라우드가 협력기관으로 참여해 4D 시공간 데이터, 5S(시각·청각·촉각 등 다감각 정보), 6R(6대 로봇 기술)을 융합한 초지능형 AI 에이전트 핵심 기술 확보를 목표로 한다.
체결식은 지난 21일 서울대학교 해동첨단공학관에서 열렸다. 원익로보틱스 김학래 대표와 김대현 개발본부장, 서울대학교 강유 주임교수와 최종현 부주임교수를 비롯한 양측 관계자가 참석했다.
양 기관은 ▲시공간 데이터와 다감각 정보, 로봇 기술 기반 초지능형 AI 에이전트 공동 연구 수행 ▲공동 연구 센터 설치 추진 ▲AI 기술 선도 인재 역량 강화를 위한 인력 교류 및 학생 인턴쉽 활성화 ▲과목 개설 등 파트너십을 강화하기로 합의했다.
원익로보틱스는 최근 산업통상자원부 주관 '휴머노이드 로봇 손 개발과제'의 총괄연구개발기관으로 선정되며 대학 및 연구기관과 컨소시엄을 통한 공동 참여를 통해 피지컬 AI 기술 개발 및 산학협력 연구활동을 강화하고 있다.
관련기사
- 원익로보틱스, 휴머노이드 손 개발 총괄2025.11.03
- 작고 강하게…한국형 '로봇 손' 주도권 놓고 각축전2025.07.01
- "로봇 손 주도권 경쟁…오픈 플랫폼 구축해야"2025.06.26
- 원익로보틱스, 알레그로 핸드 V5 전 제품 CE 인증2025.05.19
김학래 원익로보틱스 대표는 "서울대학교와의 협력을 통해 당사의 로봇 기술과 경험을 AI 연구에 접목할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "공동 연구 및 모범적인 산학협력 모델 구축을 위해 적극적인 지원과 노력을 이어가겠다"고 말했다.
강유 서울대학교 인공지능대학원 주임교수는 "AI 에이전트 분야의 기술 혁신을 가속화하고, 신진 연구자들이 세계적 수준의 AI 인재로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.