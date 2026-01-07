중기부, '한·중 벤처스타트업 서밋' 개최…"스타트업 협력 구체화"

중소벤처기업부(중기부)는 중국 상해국제회의중심에서 '한·중 벤처스타트업 서밋'을 개최했다고 7일 밝혔다. 한·중 양국 정부 고위급 인사와 스타트업, 벤처캐피탈(VC), 대기업 등 벤처스타트업 생태계 관계자 약 400여 명이 참석한 것으로 알려졌다.

이번 행사는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 한·중 벤처스타트업 생태계 협력 기반을 마련하고, 국내 기업들의 중국 진출 토대를 마련하기 위해 개최됐다. 특히 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’, ‘한·중 투자컨퍼런스’, ‘한·중 비즈니스 밋업’ 등으로 구성했으며, 중국 진출을 희망하는 국내 우수 스타트업의 제품·기술 전시도 함께 운영됐다.

메인행사에서는 양국을 대표하는 벤처스타트업 관계자들이 ‘한·중 창업생태계, 연결을 넘어 공동 성장으로’를 주제로 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’를 진행했다. 양국의 유망 스타트업 대표, 투자자, 연구자 등이 함께 무대에 올라 한·중 창업생태계에 대한 경험을 공유하고 협력 방향을 논의하는 자리다.

중소벤처기업부 현판

이어서 개최된 ‘한·중 투자 컨퍼런스’에는 중기부 장관을 비롯해 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 상해 부회장, SV인베스트먼트, 중국 CMBI 대표, CPE Capital 등 한·중 주요 벤처캐피탈(VC) 관계자 약 100여 명이 참석했다. 컨퍼런스는 아시아 투자동향 발표, 한·중 투자시장 IR, 양국 협력방안 패널토의 등으로 구성됐다.

‘한·중 비즈니스 밋업’에서는 양국 스타트업과 투자자 간의 실질적인 비즈니스 매칭과 투자 상담이 집중적으로 이루어졌다. 한·중 스타트업과 투자자 등 약 150여 명이 참석했으며, 스타트업 IR, 한·중 교류회(네트워킹), 비즈니스 매칭 등의 프로그램이 열렸다.

한성숙 중기부 장관은 “'한·중 벤처스타트업 서밋'은 정상외교를 계기로 형성된 협력 분위기를 스타트업과 벤처투자 협력으로 구체화한 자리”라며 “이번 행사를 계기로 양국의 벤처스타트업이 함께 성장하고 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.