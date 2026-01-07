풀무원다논, 퍼스트브랜드 대상 2관왕…그릭요거트·발효유 동시 선정

풀무원다논이 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 그릭요거트와 발효유 부문에 동시에 선정되며 2관왕을 차지했다.

풀무원다논은 한국소비자포럼이 주관한 이번 시상에서 ‘풀무원요거트 그릭’으로 그릭요거트 부문, ‘풀무원다논 액티비아’로 발효유 부문에 각각 이름을 올렸다고 7일 밝혔다.

그릭요거트 부문은 올해 처음 신설된 분야다. 풀무원요거트 그릭은 소비자 45만 명이 참여한 조사에서 고객 기대치와 브랜드 만족도 평가에서 가장 높은 점수를 받아 신설 첫해 1위 브랜드로 선정됐다.

(사진=풀무원)

대한민국 퍼스트브랜드 대상은 소비자가 직접 참여해 한 해를 이끌 브랜드를 선정하는 어워드로, 올해로 23주년을 맞았다.

풀무원요거트 그릭은 2014년 출시 이후 10년 연속 국내 그릭요거트 판매 1위를 기록한 브랜드다(닐슨 RI 기준). 다논의 발효 기술과 풀무원의 바른먹거리 원칙을 결합해 탄생했으며, 지난해 누적 판매량 4억 개를 돌파했다. 최근에는 설탕무첨가 전환, 락토프리 제품 출시 등으로 당 함량을 단계적으로 낮추며 건강 트렌드에 대응하고 있다.

발효유 부문에 선정된 액티비아는 이번 수상으로 7년 연속 퍼스트브랜드 대상에 이름을 올렸다. 액티비아는 장 건강에 도움을 줄 수 있다고 알려진 프로바이오틱스를 함유한 기능성표시식품으로, 핵심 유산균 ‘비피더스 액티레귤라리스’를 기반으로 한 제품이다.

이번 조사에서 액티비아는 소비자 기대치를 상회하는 만족도를 기록했으며, 특히 건강 관리에 관심이 높은 2030 세대에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.

관련기사

풀무원다논은 그릭요거트와 발효유 전 제품군을 중심으로 제품 혁신과 소비자 접점을 확대하고 있다. 공식 SNS와 디지털 서포터즈, 쿠킹 클래스 등을 통해 요거트를 활용한 라이프스타일 콘텐츠도 강화하고 있다.

풀무원다논 관계자는 “그릭요거트 부문 신설 첫해 수상과 액티비아의 7년 연속 선정을 통해 발효유 전문성을 인정받았다”며 “앞으로도 소비자 니즈를 반영한 제품 혁신으로 발효유 시장을 선도하겠다”고 말했다.