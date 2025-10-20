hy가 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 공식 후원사로 참여한다고 20일 밝혔다. 국내 발효유 기업 중 홍보 협력사로는 hy가 유일하다.

APEC은 아시아·태평양 지역 21개 회원국이 참여해 경제·통상·안보 등 분야별 현안을 논의하는 세계 최대 규모의 경제협력체다. 경상북도 경주에서 열리는 ‘APEC 2025 KOREA’는 2005년 부산 개최 이후 20년 만에 대한민국이 의장국을 맡았다.

hy는 일평균 70만 개 이상 판매되는 대표 브랜드 ‘윌’ 패키지에 공식 엠블럼을 삽입하고 행사를 알린다. 수출 전용 제품에도 같은 로고를 담아 글로벌 시장에 APEC 2025 KOREA의 미션과 비전을 전한다. 국내 고객에게 전달되는 제품 홍보용 리플렛 40만부에도 동일한 내용을 삽입한다. 인천공항 전광판을 비롯한 다양한 매체를 통해 관련 광고도 송출할 예정이다.

관련기사

hy, ‘APEC 2025 KOREA’ 공식 후원사 참여. (제공=hy)

본 회의에 앞서 열리는 ‘2025 APEC 재무장관회의 및 구조개혁장관회의’에는 자사 발효유 ‘헬리코박터 프로젝트 윌’이 제공된다.

신승호 hy 글로벌사업부문장은 “대한민국 프로바이오틱스 산업을 선도하는 기업으로서, 세계의 이목이 집중되는 ‘APEC 2025 KOREA’에 공식 후원사로 참여해 기쁘다”며 “hy가 가진 국내외 네트워크를 활용해 국가적 행사가 성공적으로 개최될 수 있도록 전사적 역량을 집중하겠다”고 말했다.