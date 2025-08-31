APEC 참가국 에너지 당국자, 두산에너빌리티 잇단 방문

아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 참석을 위해 방한한 미국, 말레이시아, 필리핀, 네덜란드 등 각국 정부 에너지 정책 당국자 들이 잇따라 두산에너빌리티를 찾아 원자력 제작 역량을 확인했다.

두산에너빌리티는, 미국 에너지부 토미 조이스 차관보를 비롯한 일행이 25일 경남 창원 본사를 방문했다고 31일 밝혔다. 정연인 두산에너빌리티 부회장이 방문단을 맞이했다.

이번 방문은 미국 에너지부가 두산에너빌리티 원자력 사업 역량을 직접 확인하기 위해 마련됐다. 창원 본사에 도착한 에너지부 일행은 원자력 공장을 찾아 대형원전 및 SMR 기자재 제작 설비를 살펴 봤다. 이후 두산에너빌리티 경영진과 면담을 갖고 원자력 사업 협력에 대해 논의했다.

25일 두산에너빌리티 창원 본사를 찾은 미국 에너지부 토미 조이스 차관보(앞줄 오른쪽 두번째)가 두산에너빌리티 정연인 부회장(앞줄 오른쪽 첫번째)의 안내로 원자력 공장을 방문해 사업 설명을 듣고 있다. (사진=두산에너빌리티)

미국 외에도 APEC 회의에 참석한 해외 정부 관계자들의 방문이 이어졌다. 27일에는 말레이시아 부총리 겸 에너지부 장관 일행과 네덜란드 기후녹색성장부 차관 일행, 28일은 프랑스, 잠비아, 오스트리아 정부관계자 일행, 29일 필리핀 에너지부 차관 일행이 두산에너빌리티 창원 본사를 방문해 원자력을 비롯한 에너지 사업역량을 살펴봤다.

관련기사

두산에너빌리티는 미국 내 원자력 시장에서 협력을 지속 확대하고 있다. 지난 25일(현지시각) 미국 워싱턴 D.C에서 아마존∙엑스-에너지∙한국수력원자력과 소형모듈원자로(SMR) 사업협력을 위한 MOU를 체결했고, 미국 에너지 디벨로퍼(개발사업자)인 페르미 아메리카와도 원전 및 SMR 협력 MOU를 맺었다. 현재 미국의 대표적 SMR 개발사인 뉴스케일파워, 엑스-에너지, 테라파워와 협력관계를 맺고 기자재 공급을 추진하고 있다.

두산에너빌리티 관계자는 “전 세계적으로 원자력 발전의 역할이 확대되면서 두산에 대한 관심 또한 높아지고 있다”며 “높은 경쟁력을 지닌 제작 역량을 앞세워 미국 등 글로벌 시장에서 새로운 사업기회를 꾸준히 만들어가겠다”고 말했다.