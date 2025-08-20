두산에너빌, 베트남 법인 HD현대에 매각…SMR·가스터빈 집중

두산에너빌리티가 비핵심자산을 매각하며 핵심 사업 중심의 ‘선택과 집중’ 전략에 속도를 내고 있다. 확보한 자금은 미래 성장동력 설비 확충에 투입될 예정이다.

두산에너빌리티는 베트남 현지법인인 두산비나 매각 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 매수자는 HD한국조선해양, 매각금액은 약 2천900억원 규모다. HD한국조선해양이 두산에너빌리티가 보유하고 있는 두산비나 주식 전량을 인수하는 형태다.

두산비나는 베트남 중부 다낭에서 남쪽으로 120km 떨어진 곳에 위치해 있으며, 지난 2006년 설립돼 화력발전 보일러, 항만 크레인, 액화천연가스(LNG) 플랜트 모듈을 생산해왔다.

두산비나 전경 (사진=HD현대)

두산에너빌리티는 빠른 성장이 예상되는 기자재 중심 성장 사업 확대를 위한 적시 투자 목적으로 이번 매각을 진행했다고 설명했다.

두산에너빌리티 박상현 대표는 “올해 초 체코 자회사 두산스코다파워 상장을 통해 확보한 1천500억원과 이번 매각대금은 전부 SMR, 가스터빈과 같은 급성장 핵심사업 설비 확충에 투입해 성장을 가속화하겠다”고 밝혔다.

두산에너빌리티는 이번 매각과는 별개로 본사 차원에서 베트남 사업은 지속 추진한다는 방침이다. 지난 6월 오몬4 가스복합발전 건설공사를 신규 수주한 데 이어, 앞으로도 베트남 프로젝트에 적극 참여해 현지 에너지 안보 강화에 기여할 계획이다.

HD현대 조선 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양은 기존 두산비나에서 영위하던 사업을 지속 유지하는 한편, 이곳을 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 활용한다는 방침이다.

독립형 탱크는 LNG추진선·LPG운반선·암모니아운반선·액화이산화탄소운반선 등 친환경 선박의 핵심 기자재로서 최근 IMO 환경 규제 강화 등에 따라 그 수요가 지속 증가하는 추세다.

HD한국조선해양 관계자는 “이번 딜은 양사 이해관계가 충족한 가운데 정부 협조와 지원이 뒷받침돼 이뤄질 수 있었다”며 “친환경 기자재 생산 능력이 확충된 만큼 글로벌 경쟁력을 갖춘 친환경 선박 라인업을 확대해 수익성을 극대화할 계획”이라고 밝혔다.