풀무원식품 새 대표 '천영훈' 본부장 선임…임원 10명 승진

풀무원은 천영훈 영업총괄본부장을 풀무원식품 신임 대표로 선임하고, 풀무원을 포함한 주요 계열사 임원 10명에 대한 승진 인사를 단행했다고 12일 밝혔다.

풀무원은 이번 인사를 통해 사업 단위 책임 경영을 강화하고, 인공지능(AI)을 기반으로 한 AX(AI Transformation) 혁신을 본격화해 미래 성장 동력을 확보한다는 방침이다.

그동안 풀무원식품 대표를 겸직해 온 이우봉 총괄대표는 미래 비즈니스를 전담하는 신설 미래사업부문을 직접 맡아 국내외 전체 사업을 총괄하게 된다.

풀무원식품 천영훈 대표 (사진=풀무원)

또 급변하는 AI 환경에 대응하기 위해 신설한 AX혁신실은 김성훈 실장이 이끈다. 김 실장은 한국IBM 출신으로, 풀무원 합류 이후 디지털혁신실장을 맡아 AI·데이터 기반 업무 혁신을 추진해 왔다.

신임 천영훈 대표는 서울대 축산학과를 졸업하고 서강대에서 마케팅 석사를 취득했다. 1990년 CJ제일제당에 입사해 영업본부장 등을 지냈으며, 2019년 풀무원식품에 합류한 뒤 영업본부장과 영업총괄본부장을 거치며 수익 성장과 조직 안정에 기여했다.

풀무원 김성훈 AX혁신실장

이번 인사에서 풀무원은 천영훈 풀무원식품 대표를 비롯해 이동훈 풀무원푸드앤컬처 대표, 김태석 풀무원기술원장을 E3(사장급)로 승진시켰다.

다음은 승진자 명단

[풀무원식품]

◇E3(사장급)

▲ 천영훈 대표

◇E2(부사장급)

▲ 윤명랑 글로벌마케팅총괄본부장

◇E1(상무급)

▲ 이창원 영업총괄본부 유통영업담당

[풀무원푸드앤컬처]

◇E3(사장급)

▲ 이동훈 대표

[풀무원]

◇E3(사장급)

▲ 김태석 풀무원기술원장

◇E1(상무급)

▲ 강재훈 리빙케어사업부장

▲ 이동화 홍보담당

▲ 윤은주 법무담당

[풀무원다논]

◇E2(부사장급)

▲ 홍영선 대표

[피피이씨음성생면]

◇E1(상무급)

▲ 최원준 생산본부 음성생면공장장