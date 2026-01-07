사람인 코메이트, 외국인 대상 ‘커리어 Q&A 리포트’ 발간

韓 면접 해법·처우 협상 등 구체적인 내용 담아

취업/HR/교육입력 :2026/01/07 10:41

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

사람인이 운영하는 외국인 채용 서비스 코메이트는 국내 취업을 꿈꾸는 외국인 유학생과 구직자들을 위해 현직자 멘토의 조언을 담은 ‘코메이트 커리어 Q&A 리포트’를 공개했다고 7일 밝혔다.

이번 코메이트 커리어 Q&A 리포트는 한국 땅에서 취업 준비에 어려움을 겪는 외국인 인재들에게 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다. 본국보다 정보가 적은 한국에서 일자리를 얻을 때 겪는 막막함과 궁금증을 해소하고, 성공적인 커리어 로드맵을 제시하겠다는 의도다.

커리어 Q&A 리포트는 사람인의 커뮤니티 멘토링 서비스인 ‘커리어피드’에 축적된 다량의 데이터를 기반으로 제작됐다. 실제 취업 준비생과 이직을 고민하는 직장인들이 올린 수천여 건의 고민글 중 외국인 구직자에게도 필수적인 핵심 질문들을 선별했다. 여기에 데이터 분석 결과와 현직자 멘토들의 상세한 답변을 더했다.

(사진=사람인)

리포트는 ▲지원 전략과 서류 준비 방법 ▲한국 기업의 면접 전형 특징과 해법 ▲이직 타이밍과 처우 협상 노하우 등의 주제에 대해 구체적인 내용을 다룬다. 리포트는 코메이트 회원이라면 누구나 코메이트 메인 배너 또는 행사 페이지에서 다운받을 수 있다.

관련기사

사람인 코메이트는 이번 리포트 발간을 통해 기존 외국인 채용 플랫폼들과 차별화된 행보를 가속화한다는 포부다. 단순히 일자리를 연결하는 매칭 플랫폼을 넘어 유학생들이 한국에서 성공적으로 커리어를 개발하며 성장할 수 있도록 돕는 ‘커리어 파트너’로서의 입지를 다진다는 계획이다.

사람인 코메이트 관계자는 “한국 취업을 꿈꾸는 외국인 유학생들에게 가장 필요한 것은 단편적인 정보가 아니라 믿고 의지할 수 있는 멘토의 경험과 노하우”라며 “앞으로도 외국인 인재들이 한국에서 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 다양한 분야에 걸쳐 지원할 것”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
사람인 코메이트 채용 플랫폼 외국인 한국 취업 인재 멘토 커리어 구직자

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

말로만 ‘탈팡’ 했나...쿠팡 12월 MAU 증가 왜?

현대차 로봇에 '구글 AI' 입힌다…보스턴다이내믹스-딥마인드 맞손

CES서 사라진 전기차…AI·자율주행이 대세된 車 산업

삼성디스플레이 OLED, 주름·반사 모두 잡는다

ZDNet Power Center