사람인 코메이트, 한양대 유학생들에게 '온기' 선물

사람인(대표 황현순)이 운영하는 외국인 채용 서비스 '코메이트'가 우리나라에서 공부하는 외국인 유학생들을 응원하기 위해 대학 캠퍼스를 찾았다.

사람인 코메이트는 지난 11일 서울 성동구 한양대학교 서울캠퍼스에서 외국인 유학생 대상으로 커피차 이벤트를 열었다. 한양대 외국인 유학생 서포터즈 ‘글로벌 사랑한대’와 함께 진행한 이번 행사는 기말고사 기간을 맞아 학업에 매진하는 유학생들에게 활력을 불어넣고, 이들의 한국 내 취업과 꿈을 응원하기 위해 마련됐다.

이날 코메이트는 한양대학교 국제관 앞에서 재학 중인 외국인 유학생 500명에게 따뜻한 커피와 음료를 무료로 제공했다. 12시부터 시작된 행사 현장에는 많은 유학생들이 몰려 성황을 이뤘다.

사람인 코메이트 커피차

단순 음료 제공을 넘어 유학생들과 소통할 수 있는 다채로운 이벤트도 함께 진행됐다. 사람인 코메이트는 룰렛 이벤트를 통해 500명의 참가자 전원에게 칫솔 세트, 휴대용 보조배터리, 여행용 파우치 등 실용적인 굿즈를 선물했다. 또 선배의 취업팁을 알려주는 커리어 리포트 제공과 추첨을 통한 이력서 첨삭 이벤트 등 유학생들의 한국 취업을 실질적으로 돕는 행사도 이어졌다.

현장을 찾은 한 유학생은 "추운 날씨에 시험 준비로 지쳐있던 와중에 따뜻한 커피와 선물을 받아 큰 힘이 됐다"며 "졸업 후에는 한국 기업에 취업해 계속 한국에서 살고 싶은데, 코메이트를 통해 좋은 기회를 만날 수 있을 것 같아 기대된다"고 말했다.

관련기사

코메이트는 사람인이 선보인 외국인 전용 채용 서비스다. 국내 기업의 외국인 채용 공고를 한곳에 모아 제공하고 AI 기반 맞춤형 매칭을 지원한다. 국내 체류 외국인이 증가하고 기업들의 글로벌 인재 수요가 늘어남에 따라, 외국인 구직자와 구인 기업 간의 가교 역할을 하고 있다. 출시 1년만인 올해 10월 기준 MAU는 약 11만명으로 지난해 평균 대비 119.7% 성장했다. 또 지난해 4분기 대비 올해 3분기 월평균 공고 게재수는 199.5% 늘었으며, 같은 기간 외국인 구직자들의 입사지원은 103.8% 증가했다.

사람인 관계자는 "타국에서 학업에 매진하며 치열하게 미래를 준비하는 유학생들에게 잠시나마 휴식과 응원의 메시지를 전하고 싶었다"며 "내년에도 코메이트는 우수한 외국인 인재들이 한국 기업에서 역량을 펼치고 정착할 수 있는 다양한 방안을 선보일 계획"이라고 말했다.