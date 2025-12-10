사람인 원더풀시니어, 만 50세 이상 회원가입 하면 선물 쏜다

사람인(대표 황현순)이 운영하는 중장년 일자리 플랫폼 원더풀시니어가 뜨거운 참여 열기에 힘입어 회원가입 행사를 추가 실시한다.

사람인 원더풀시니어는 이달 28일까지 만 50세 이상 회원을 대상으로 ‘2차 네이버페이 증정 행사’를 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 2차 행사는 지난 달 18일 한 달 기간으로 오픈한 1차 행사가 중장년층들의 적극적인 참여로 하루만에 조기 종료됨에 따라 긴급 편성된 것이다. 원더풀시니어는 인생 2막을 준비하는 중장년층 구직자들의 높은 관심과 적극적인 참여 의지에 화답하고자 당첨자수도 1차 대비 4배 늘어난 규모로 파격 확대했다.

참여 방법은 간단하다. 이벤트 기간동안 사람인 원더풀시니어 이벤트 페이지에서 ‘지금 가입하고 선물 받기’ 버튼을 누른 뒤 원더풀시니어 신규 회원 약관에 동의하고 학력과 경력 정보를 업데이트하면 된다. 단, 참여자 연령은 만 50세 이상(1975년생 이하)에 한한다.

참가자들에게는 선착순으로 네이버페이 포인트 5천원을 증정한다. 당첨자 발표는 12월30일 사람인 당첨자 발표 게시판을 통해 안내된다. 참여자 급증 시 이벤트가 조기 마감될 수 있다.

원더풀시니어는 단순 혜택 제공을 넘어, 중장년층의 재취업 준비를 더욱 체계적으로 돕기 위한 지원 프로그램도 함께 마련했다. 같은 기간인 ‘중장년 직업 역량 검사’ 20% 상시 할인을 동시에 운영해, 자신의 적성과 역량을 객관적으로 파악하고 새로운 경력 방향을 설정할 수 있도록 돕는다.

중장년 직업 역량 검사는 기존에는 파악하기 어려웠던 개인의 강점과 적성, 일에 대한 태도와 핵심 역량을 수치화해 제시하는 진단 서비스다. 중장년층들의 막연했던 재취업 준비 과정을 구체적이고 근거 있는 경력 설계로 전환할 수 있도록 지원한다. 한 직무에서 오래 근무해 방향 전환이 고민되거나, 은퇴 후 새로운 일자리를 찾는 이들에게 실질적인 활용 가치가 높다.

사람인 원더풀시니어 관계자는 “1차 이벤트가 조기에 마감될 정도로 중장년층의 재취업 관심과 참여 의지가 매우 높다”며 “이번 2차 행사와 직업 역량 검사 할인 이벤트를 통해 더 많은 중장년층이 자신의 경험과 능력을 정확히 이해하고, 원더풀시니어를 통해 새로운 일자리 기회를 찾을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.