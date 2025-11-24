사람인 '코메이트', 월간 활성 사용자 수 11만 찍었다

외국인 채용 서비스 코메이트가 출시 약 1년 만에 월간 활성 사용자수 11만을 달성한 것으로 조사됐다.

사람인은 코메이트 출시 1주년을 맞아 주요 성과 및 외국인 구인구직 현황을 24일 공개했다.

사람인은 지난해 10월말 외국인의 한국 내 취업과 국내 기업의 외국인 고용을 위한 채용 서비스 코메이트를 선보였다. 코메이트는 외국인 구직자와 기업이 상호 신뢰 하에 빠르고 정확하게 매칭되도록 돕는다. 외국인 인증과 AI 기반 공고 추천, 외국인 맞춤형 정보 콘텐츠 제공 등 편리한 사용성을 갖췄디.

사람인 코메이트는 출시 후 1년여간 월간 활성 사용자수(MAU), 외국인 구직자 회원, 공고건수 등의 주요 지표가 꾸준히 증가세를 유지해왔다. 먼저, 코메이트의 월간 활성 사용자수는 올해 10월 기준 약 11만명을 기록했다.

지난 1년간 코메이트에서는 어떤 양상으로 구직 및 채용이 일어났을까. 먼저, 연령대별 외국인 회원 분포는 20대와 30대가 각각 46.1%, 29.6%로, 2030세대가 10명 중 8명(75.7%)을 차지했다. 국내 취업을 원하는 유학생과 젊은 층이 대거 가입한 데 따른 것으로 풀이된다.

사람인 코메이트

외국인들이 가장 많이 지원한 직무는 ‘마케팅/콘텐츠’(17.9%)였다. 다음으로 ‘제조/생산’(14.9%), ‘영업’(13.8%), ‘고객서비스/CS’(7.4%), ‘사무/행정/총무’(6.5%), ‘IT/개발’(6.3%), ‘의료/간호’(5.3%), ‘기술/설비/정비’(3.6%), ‘디자인/디자이너’(3.3%), ‘교육/강사’(3.3%) 등의 순이었다.

관련기사

기업들의 공고는 ‘제조/생산’(17.9%)이 1위였다. 계속해서 ‘마케팅/콘텐츠’(10.1%), ‘영업’(9.8%), ‘의료/간호’(9.2%), ‘사무/행정/총무’(7.6%), ‘고객서비스/CS’(6.6%), ‘외식/요식’(6.3%), ‘교육/강사’(4.5%), ‘기술/설비/정비’(4.2%), ‘IT/개발’(3.7%) 등의 순으로 나타났다. 구직자의 지원과 기업의 공고 모두 사무직, 현장직을 가리지 않고 골고루 분포한 모습이다.

사람인 코메이트 관계자는 “코메이트는 지난 1년간 차별화된 서비스 경험을 통해 사용자들의 성원을 얻으며 단시간에 우리나라 대표 외국인 채용 서비스로 우뚝 섰다”며 “앞으로도 사용성을 최우선으로 한 서비스 고도화와 확장을 통해 한국 취업과 정착을 원하는 외국인과 외국인 인재를 찾는 기업이 만나는 K-커리어 허브로서의 위상을 굳건히 할 것”이라고 말했다.