사람인 코메이트, 외국인 유학생 취업·성장 도와

사람인(대표 황현순)이 운영하는 외국인 채용 서비스 ‘코메이트’가 외국인 유학생들의 한국내 취업과 커리어 성장을 위해 다양한 오프라인 행사를 열고 있다.

사람인 코메이트는 최근 외국인 기업탐방 및 강연행사를 성료했다고 1일 밝혔다.

먼저 코메이트는 지난 11월 27일 서울 강서구 원그로브 소재 사람인 본사에서 외국인 유학생을 대상으로 기업탐방 프로그램을 실시했다. 에듀테크 기업 유비온과 제휴해 진행된 이번 행사는 우리나라 취업을 원하지만 실제 현장에 대한 이해가 부족한 외국인들에게 한국 기업의 근무 현장을 소개하고, 성공적인 국내 취업 전략을 알리기 위해 기획됐다.

사람인 코메이트

행사에는 한양대, 연세대, 고려대, 서강대 등 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생들이 참가해 우리나라 대표 커리어 플랫폼 사람인과 외국인 채용 서비스 코메이트를 운영하는 사람인의 사무실을 둘러봤다. 이후에는 코메이트를 총괄하는 사람인 문상준 실장이 강사로 나서 ‘한국 취업시장의 특징과 외국인 채용 트렌드’를 주제로 강연했다.

이어 지난 11월 29일에는 외국인 유학생 커뮤니티 ‘알럽코’가 주최한 ‘한국 취업에 성공한 외국인 선배의 진짜 이야기’ 세미나에 후원사로 참여했다. 행사에는 실제 국내 기업 취업에 성공한 외국인 현직자 2명이 연사로 나섰다. 각각 전략기획 4년차, 해외영업 3년차로 근무 중인 외국인 현직자 멘토들은 유학생들을 대상으로 한국 취업과 커리어 성장에 대한 노하우를 실제 경험을 바탕으로 아낌없이 전수했다.

코메이트 관계자는 “우리나라 취업을 목표로 하는 외국인 유학생들이 취업에 성공하고 커리어를 개발해 나갈 수 있도록 다양한 오프라인 행사를 준비했다”며 “보다 많은 외국인 사용자들이 우리나라에서 일자리를 얻고 정착하도록 돕는 프로그램을 다방면으로 선보여 나갈 것”이라고 말했다.

사람인은 지난해 외국인 전용 채용 서비스 코메이트를 출시하며 외국인 인재 채용 시장을 혁신하고 있다. 코메이트에는 국내 대표 커리어 플랫폼 사람인을 운영하며 축적한 기술력과 노하우가 적용돼 외국인 인재와 구인 기업 간 최적의 매칭을 구현한다. 최근에는 AI 기반 공고 추천, 공고 탐색 편의성 강화, 외국인 맞춤형 부가 콘텐츠 제공 등 사용성을 한층 업그레이드해 외국인들의 한국 내 커리어와 정착을 위한 필수 서비스로 발돋움해 나가고 있다.