쿠팡 논란 속 ‘외국인’ 총수일가 증가세

대기업 총수일가 중 해외 국적자 비율이 오너 1·2세대에서는 1.7%로 미미했지만, 3·4세대에서는 9.4%로 급증한 것으로 나타났다. 쿠팡 사태로 미국 국적을 가진 김범석 의장에 대한 ‘검은머리외국인’ 논란이 지속되는 가운데, 해외 국적을 보유한 대기업 총수 일가 비율도 증가세라는 조사 결과가 나왔다.

특히 외국 국적 총수일가 41명 가운데 대부분이 미국 국적이며, 이들 중 일부는 국내 기업에서 임원으로 재직하는 등 경영에도 참여하는 것으로 파악됐다. 이에 따라 쿠팡 사태와 맞물려 외국 국적 경영인의 동일인(총수) 지정, 친족·기업집단 공시 범위 등 제도 정비가 향후 정책 과제로 부상할 수 있다는 관측이 나온다.

7일 기업데이터연구소 CEO스코어는 상장 계열사 지분을 보유한 대기업집단 62곳의 총수 일가 582명을 대상으로 지난해 말 기준 국적 현황을 조사한 결과, 전체 582명 중 7.0%인 41명이 외국 국적이라고 밝혔다.

대기업집단 세대별 외국 국적 총수일가 비율 (표=CEO스코어)

세대별로는 외국 국적 비율 차이가 뚜렷했다. 그룹 창업자를 포함한 1·2세대 외국 국적 비율은 1.7%(3명)에 그친 반면, 자녀 세대인 3·4세대는 9.4%(38명)로 크게 늘었다. 특히 3세대 총수일가의 외국 국적 비율이 10.8%로 가장 높았고, 4세대도 6.7%에 달했다.

외국 국적 총수일가 41명 가운데 39명은 미국 국적으로 절대 다수를 차지했다. 일본·싱가포르 국적자는 각각 1명씩이었다. 일본 국적자는 신동빈 롯데그룹 회장의 장남인 신유열 롯데지주 부사장, 싱가포르 국적자는 LS그룹 일가인 구재희 씨로 확인됐다.

외국 국적 총수일가 가운데 현재 경영에 참여(임원 재직) 중인 인원은 11명(26.8%)으로 나타났다. 조사 대상 중 유일하게 외국 국적 총수(동일인)로 분류된 인물은 이우현 OCI홀딩스 회장으로, 미국 국적을 보유한 것으로 집계됐다. 이 회장은 2018년 공정거래위원회로부터 기업집단 OCI의 동일인으로 지정된 바 있다.

총수 배우자 가운데서는 정몽규 HDC 회장의 배우자인 김나영 호텔HDC 감사가 미국 국적으로 확인됐다. 총수의 직계 자녀(혈족 1촌) 가운데서는 신유열 롯데지주 부사장이 일본 국적이며, 이만득 삼천리 명예회장의 딸 이은선 삼천리 부사장과 유상덕 ST인터내셔널코퍼레이션 회장의 아들 유용욱 ST인터내셔널코퍼레이션 부사장도 미국 국적으로 집계됐다.

총수의 혈족 2촌 가운데서는 고(故) 조양호 한진그룹 회장의 차녀인 조현민 한진 사장이 하와이 태생으로 미국 국적 보유자이며, 이재현 CJ 회장의 누나인 이미경 CJ 부회장도 미국 국적으로 조사됐다. 이 중 조현민 한진 사장은 과거 미국 시민권자 신분임에도 2010~2016년 6년간 진에어 등기이사를 역임한 사실이 알려지며 논란이 된 바 있다. 현행 항공법상 외국인은 항공운송사업을 하는 기업의 등기임원을 맡을 수 없다.

총수의 혈족 3·4촌인 외국 국적 임원으로는 사조그룹 푸른저축은행 계열사인 푸른F&D에서 사내이사를 맡고 있는 주은진(미국 국적)이 있다. 이외에도 이휘령 세아제강 부회장과 최주원 고려아연 부사장도 미국에 적을 두고 있다. 이외에도 총수 인척으로 이재현 CJ그룹 회장의 사위인 정종환 CJ ENM 경영리더가 미국 국적이다.

그룹별로 보면 외국 국적 총수일가가 가장 많은 곳은 고려아연으로 나타났다. CEO스코어는 고려아연의 최씨 일가 47명 중 13명이 미국 국적이라고 집계했다. 다만 이들 가운데 최주원 고려아연 부사장을 제외하면 경영 참여 사례는 확인되지 않았다고 덧붙였다.

고려아연에 이어 SK 5명(17.9%), LS 4명(8.9%), 효성 3명(27.3%), CJ·삼천리·세아 각각 2명 순이었다. 외국 국적 총수 일가가 1명인 기업집단은 LG, 롯데, GS, 한진, 현대백화점, 사조, 애경, 아모레퍼시픽, HDC, OCI 등 10곳이다.

CEO스코어는 이번 조사가 상장 계열사 지분을 보유해 국적 정보가 공시된 총수일가를 대상으로 이뤄졌다는 점에서, 실제 외국 국적 총수일가는 더 많을 수 있다고 설명했다. 일본인으로 알려진 신동빈 롯데그룹 회장의 배우자, 최윤 OK금융그룹 회장의 배우자 등은 상장 계열사 지분이 없어 조사 대상에서 제외됐다. 또 쿠팡의 경우 기업집단 동일인이 법인으로 지정돼 김범석 의장도 조사에서 제외됐다고 밝혔다.