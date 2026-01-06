코스피 또 새 역사 썼다…4500선 돌파 마감

코스피가 사상 처음으로 4500을 돌파했다.

6일 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.52% 오른 4525.39로 마감했다.

전 거래일 사상 최고치를 기록했지만 1거래일 만에 다시 이 기록을 경신한 것이다.

6일 코스피 지수는 사상 최고치를 경신했다. 사진은 신한은행 딜링룸 전경.(사진=신한은행)

6일 코스피 지수가 사상 처음으로 4500을 돌파했다. 사진은 KB국민은행 딜링룸 전경.(사진=KB국민은행)

이날 코스피 시장에는 개인의 순매수 행렬이 이어졌다. 개인은 5천967억원 순매수했다. 순매수하던 기관은 장 후반 688억원 순매도했고 외국인은 6천181억원 순매도했다.

SK하이닉스의 상승세가 매서웠다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 4.17%(12만9천원) 오른 72만5천에 거래를 마감하면서 '70만 닉스'를 굳혔다.

삼성전자는 전 거래일 대비 0.72% 오른 13만9천100원으로 마감해 '14만 전자'를 목전에 뒀다.

코스피 시장에 개인투자자들이 몰렸지만 외인 매도 등으로 원·달러 환율은 상승 마감했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 종가 대비 1.7원 오른 1445.5원으로 주간 거래를 마쳤다.