KB금융, 24시간 위협 분석·대응하는 '사이버보안센터' 출범

KB금융그룹이 국내 금융그룹 최초로 '그룹 사이버보안센터'를 공식 출범했다고 6일 밝혔다.

사이버보안센터는 KB국민은행 여의도전산센터 동관에 마련됐다. ▲12개 계열사의 외부 침해 위협에 대한 공동대응 체계 확립 ▲그룹 공통 보안 프레임워크·표준 보안정책 수립 ▲인공지능(AI)·가상자산 등 신기술 보안 위협 연구·분석을 통한 선제적 대응 체계 강화 업무를 수행한다.

특히 KB금융은 사이버보안센터를 '레드팀(사이버보안팀)'과 '블루팀(그룹 통합보안관제)'을 동시에 운영한다.

(사진 왼쪽부터) 이재용 KB금융지주 사이버보안센터장(상무), 박정호 KB국민은행 테크인프라본부장, 최석문 KB금융지주 준법감시인(부사장), 신동철 KB데이타시스템 그룹사사업본부 상무가 지난 5일 KB국민은행 여의도전산센터 동관에서 진행된 '그룹 사이버보안센터' 현판식에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=KB금융그룹)

레드팀은 각 계열사의 화이트해커 인력을 투입해 비대면 앱·웹에 대한 모의 해킹과 침투 테스트를 반복, 그룹 내 보안 취약점을 사전에 발굴한다.

블루팀은 KB데이타시스템과 협업해 24시간·365일 상시 모니터링하며, 이상 징후 발생 시 즉각적인 보고·대응 프로세스를 수행한다.

KB금융은 신규 서비스 출시 전 단계부터 핵심 서비스의 운영 과정 전반에 이르기까지 주요 서비스에 대한 상시 점검 체계를 가동한다. 잠재적인 보안 위협을 사전 차단하고 서비스 안정성을 한층 강화한다는 계획이다.

KB금융 관계자는 “보안은 금융서비스의 근간이자 고객과의 신뢰를 지키는 최우선 가치이고, 사이버 위협은 더 이상 개별 회사 차원의 문제가 아니라 금융산업 전체의 신뢰를 좌우하는 핵심 과제”라며, “앞으로도 KB금융은 AI 등 디지털 신기술을 적극적으로 활용한 선제적이고 체계적인 보안 체계를 구축하여 금융권 보안의 모범사례가 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.