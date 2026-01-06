한국인 개인 지출 1위 ‘먹거리’…CJ제일제당, 식문화 키워드 ‘D.E.E.P’ 제시

한국인의 개인 지출과 관심 콘텐츠 1위는 모두 ‘먹거리’로 나타났다. CJ제일제당은 이를 바탕으로 올해 식문화 키워드로 ‘딥(D.E.E.P)’을 제시하고, 관련 제품군 확대에 나선다.

6일 CJ제일제당이 10~70대 2천명을 대상으로 식(食) 라이프스타일 설문조사를 실시한 결과, 응답자들은 개인 생활비의 약 40%를 먹거리에 지출하고 있었으며, 유튜브 등 콘텐츠 소비에서도 음식 관련 콘텐츠에 가장 높은 관심을 보였다. 하루 평균 식사 횟수는 2.3끼로, 간편식과 밀키트를 건강한 음식으로 인식하는 비율도 68%에 달했다.

조사 결과를 토대로 CJ제일제당은 올해 식문화 트렌드 키워드로 ‘딥(D.E.E.P)’을 제시했다. ▲건강 식단의 일상화(Daily Wellness) ▲요리 과정의 단순화(Efficiency) ▲식사 메뉴의 글로벌화(Exotic) ▲식사 행태의 개식화(個食化·Personal)를 의미한다.

특히 눈에 띄는 변화는 ‘홈파파’의 부상이다. 응답자의 73%는 “남성이 요리와 가사·육아를 전담할 수 있다”고 답했으며, 61%는 맞벌이를 유지하거나 계획 중이라고 응답했다. CJ제일제당은 이를 포함해 식생활 유형을 총 17개 페르소나로 분류했다.

건강 인식도 강화됐다. 응답자의 53%는 고혈압·비만 등 질환 경험이 있었고, 86%는 식단 조절을 통해 건강 개선이 가능하다고 인식했다. 식단 관리 방식으로는 ‘직접 요리한 집밥’이 가장 많았으며, 저당·고단백 식품에 대한 수요도 증가했다.

CJ제일제당은 이 같은 트렌드에 맞춰 제품 전략을 강화한다. ‘햇반 라이스플랜’, 프로틴·저당 제품군을 확대하고, ‘백설 10분쿡’, ‘육수에는 1분링’ 등 조리 시간을 줄이는 제품 라인업을 강화한다. 글로벌 식문화 확산에 맞춰 양식 소스와 해외 메뉴 제품도 늘린다.

또 1인 가구 증가에 따라 1~2인분 제품과 소용량 제품 확대에도 속도를 낼 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 “한국인의 식생활 변화에 맞춰 건강·편의·개인화 트렌드를 반영한 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

