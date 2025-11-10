CJ제일제당 ‘백설 10분쿡’, 디지털 영상 1천만 조회수 돌파

CJ제일제당의 초간편 요리소스 제품 ‘백설 10분쿡’을 알리는 디지털 콘텐츠 ‘전자레인저’ 영상이 공개 일주일 만에 누적 조회수 1천만 회를 돌파했다.

10일 CJ제일제당은 현실 공감형 스토리와 배우 박희순·한선화의 생활밀착형 연기로 소비자 호응을 이끌었다고 밝혔다.

영상은 지난 11월 1일 공개돼 자취생, 워킹맘, 기러기 아빠 등 바쁜 현대인을 위한 3편의 에피소드로 구성됐다. ‘요리 히어로 전자레인저’가 등장해 ‘백설 10분쿡’으로 손쉽게 완성할 수 있는 초간편 요리와 함께 위로를 전하는 내용이다.

백설 10분쿡 제품.(사진=CJ제일제당)

콘텐츠 공개 이후 ‘백설 10분쿡’의 온라인 검색량은 약 10배 증가했고, 제품 판매량도 빠르게 늘고 있다. ‘습김치’, ‘백설 육수에는 1분링’, ‘CJ 자메이카 스타일 치킨’ 등 소비자 공감형 마케팅으로 성과를 거둔 CJ제일제당의 전략이 이번에도 적중했다는 평가다.

‘백설 10분쿡’은 소스가 담긴 파우치에 고기, 생선, 채소 등 재료를 넣고 전자레인지로 10분만 조리하면 찜요리가 완성되는 제품이다. 고온고압 스팀조리 방식을 적용한 포장 기술로 불이나 냄비 없이도 재료의 촉촉한 식감을 살릴 수 있다.

CJ제일제당 관계자는 “‘전자레인저’ 영상은 일상 속 공감을 바탕으로 재미와 감동을 담아낸 콘텐츠로, 단순 홍보를 넘어 소비자의 참여와 관심을 이끌어냈다”며 “앞으로도 참신한 디지털 마케팅을 통해 소비자와의 소통을 강화하겠다”고 말했다.