LG엔솔, 한전 '계통 안정화 ESS' 2차 초기 사업도 싹쓸이

LG에너지솔루션이 한국전력공사의 계통 안정화 에너지저장장치(ESS) 1차 사업에 이어 2차 사업 중 초기 발주 건들도 단독으로 배터리를 공급한다.

6일 배터리 업계에 따르면 한국전력공사에서 진행하는 200억원 규모 계통 안정화용 선산·소룡 ESS 사업에 LG에너지솔루션 배터리가 최종 선정됐다.

해당 입찰은 삼안 엔지니어링에서 선산 프로젝트를, 대명에너지에서 소룡 프로젝트를 진행했다. 두 업체 모두 LG에너지솔루션 배터리를 탑재하기로 했다.

LG에너지솔루션 전력망용 ESS 배터리 컨테이너 제품 (사진=LG에너지솔루션)

한전 계통 안정화 ESS 사업은 ▲송전망 병목 ▲주파수 불안정 ▲출력 변동 등 재생에너지 확대에 따른 위험을 완화하기 위해 추진되는 국가 전력망 안정화 프로젝트다. 변전소 단위에 고출력 ESS를 구축해 전력 계통의 주파수·전압 안정성을 확보하기 위해 추진된다.

이번 2차 ESS 사업은 약 700억원 규모로 5개 변전소(소룡·논공·나주·선산·신영주), 총 300MW 구축을 목표로 한다. 이 중 약 200억원 규모의 선산·소룡 부문이 우선 발주됐다. 각 프로젝트별 규모는 선산(구미시) 56MW·51MWh, 소룡(군산시) 56MW·51MWh로 구성되며 두 사업 모두 오는 12월 준공 예정이다.

LG에너지솔루션은 지난 1차 계통안정화 ESS(1.4GW·1천273MWh) 사업을 모두 낙찰받아 단독으로 배터리를 공급했다. 2차 사업에서도 단독 수주를 이어가고 있는 것이다.

관련기사

LG에너지솔루션 관계자는 "기술력과 품질, 기존 운영 경험을 바탕으로 한 운영 신뢰도 등 긍정적인 영향을 미친 것"이라고 설명했다.

한전 계통 안정화 ESS 사업의 경우, 또 다른 대규모 공공 ESS 배터리 사업인 전력거래소 중앙계약시장 건과 배터리 요구 조건이 다른 편이다. 중앙계약시장 사업은 장주기 배터리 중심인 데 비해, 계통안정화 ESS에 투입되는 배터리는 순간 대응 속도·고출력 제어 능력 등 고난도 기술 요건이 요구된다.