김동명 LG엔솔 "새해 ESS 사업 잠재력 최대 실현…'이기는 기술' 집중해야"

김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 사장이 새해 에너지저장장치(ESS) 사업 잠재력을 최대한 발휘하고, 업계를 선도하는 '이기는 기술' 확보에 집중해달라고 당부했다.

LG에너지솔루션에 따르면 5일 김동명 사장은 이같은 내용을 담은 새해 신년사를 발표했다.

김 사장은 "지난 5년간 시장의 기회를 잘 포착해 압축적인 성장을 경험하면서 동시에 전례 없는 변화의 파고도 함께 겪어야 했다"며 "단순히 외형적으로 성장한 것만이 아닌, 사업의 본질과 경쟁력에 대해 깊이 고민하며 조금씩 단단해지고 있다는 것을 느낀다"고 운을 뗐다.

그간의 성과로는 포트폴리오 리밸런싱과 구조적 경쟁력 강화, ESS와 전기차 분야 수주 지속, 수익 구조 안정화 등을 꼽았다.

새해에는 이런 노력들이 실질적인 사업성과로 전환되는 원년으로 만들어야 한다고 강조했다.

김동명 LG에너지솔루션 사장

김 사장은 4가지 핵심과제로 ▲ESS 사업 성장 잠재력 최대 실현 ▲제품력과 비용 혁신 강화 ▲'위닝 테크' 중심 R&D 경쟁력 강화 ▲인공지능전환(AX) 기반 실행 가속화를 제안했다.

김 사장은 "ESS 수요가 그 어느 때보다 빠르게 확대되고 있고, 포트폴리오 리밸런싱의 성패를 좌우할 중요한 기회"라며 "ESS 생산 능력 확대를 차질없이 진행하고, SI·SW 차별화 역량 강화로 솔루션 경쟁력을 강화해 나가야 한다"고 강조했다.

적기 공급을 위해 북미, 유럽, 중국 등에서의 ESS 전환을 가속화해 공급 안정성과 운영 효율화도 함께 높인다는 계획이다.

김 사장은 "고객의 선택은 결국 제품과 원가 경쟁력에서 결정된다"며 "전기차용 46시리즈 원통형, 고전압 미드니켈 파우치, ESS용 각형 리튬인산철(LFP) 등 핵심 제품에서 보다 명확한 경쟁 우위를 확보하겠다"고 했다.

소재 및 공정 혁신을 통한 재료비와 가공비 개선, 원재료 확보 투자와 클루즈드 루프 기반 리사이클 등 구조적 원가 경쟁력 강화 중요성도 강조했다.

김 사장은 R&D 경쟁력 제고 차원에서 건식 전극, 하이니켈 46시리즈 원통형, 고전압 미드니켈 등 사업 성과로 직결되는 ‘이기는 기술’에 집중해 차별화를 가속화할 것을 당부했다. ESS의 가용 에너지와 잔존 수명 예측을 높이는 에너지관리옵티마이저(EMO)역량과 차세대 전고체 전지 기술 확보도 흔들림 없이 추진해야 한다고 덧붙였다. 각 국가별 특성에 맞춤화된 글로벌 R&D 체계 강화도 언급했다.

김 사장은 "AI, DX는 반복적 업무와 비효율에 갇혀 있는 시간을 대폭 줄일 수 있고, 나아가 사람의 간단한 생각만으로 해결하기 어려운 일들을 쉽게 해내 사업적 임팩트를 창출하는 ‘진짜 업무’에 몰입할 수 있다"며 "AX로의 전환은 선택의 문제가 아닌 생존과 직결된 필수 과제"라고 강조했다.

이에 따라 제품개발·소재개발·제조운영 3대 핵심 영역에 AI 적용을 본격화해 2030년까지 생산성을 최소 30% 이상 개선하는 것을 목표로 하되, 그 시기를 앞당기기 위해 집중할 것이라고 밝혔다.

김 사장은 "이 과정에서 부서 간의 경계나 사일로(Silo) 없는 협업이 정말 중요하다"며 "회사 자원을 과감히 결집하고, ‘원팀’으로 움직여달라"고 했다.