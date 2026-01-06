과기정통부, 中과학기술부·공업정보화부와 업무협약

과학기술정보통신부는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로, 과학기술 협력과 디지털 기술 전반의 협력을 확대할 기반을 마련했다고 밝혔다.

과기정통부는 중국 과학기술부와 글로벌 공동 도전 대응을 위한 과학기술혁신 협력에 관한 양해각서를 체결해 기후변화, 지속가능발전 등 양국이 공통으로 직면한 글로벌 공동 도전에 함께 대응하기 위해 공동연구, 연구자 간 교류 등 과학기술 협력을 추진하기로 했다.

아울러 중국 공업정보화부와 디지털 기술 협력에 관한 양해각서를 체결해 경제 성장과 민생 회복에 기여하기 위해 디지털 확산, 디지털 포용 등 디지털 기술 전반으로 협력 분야를 확대했다.

양해각서 체결을 통해 양국 간 과학기술과 디지털 분야 교류 협력을 추진할 기반을 마련했으며, 부처 간 간 협의체를 통해 양국의 경제 성장과 민생 회복에 기여하는 구체적인 성과를 창출해 나갈 계획이다.

한편, 배경훈 부총리는 재중한인과학기술자협회 주요 인사와 오찬 간담회를 통해 중국의 과학기술 발전과 인재양성 정책 동향을 공유하고, 한국과 중국의 과학기술 협력 방향 등을 논의했다. 또한 협회 출범 10주년을 축하하고, 양국 간 과학기술 협력의 가교역할을 격려했다.