한-중, 과학기술 및 디지털 협력 강화…공동 연구 등 추진

배경훈 부총리, 중국 과학기술부 등과 MOU 교환…부처간 협의체 운영

과학입력 :2026/01/05 20:23

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

과학기술정보통신부는 중국 과학기술부와 과학기술과 디지털 기술 전반에서 협력을 강화하는 '글로벌 공동 도전 대응을 위한 과학기술혁신 협력에 관한 양해각서'를 교환했다고 5일 밝혔다.

이 양해각서는 이재명 대통령 중국 국빈 방문에 맞춰 이루어졌다.

과기정통부는 중국과 기후변화, 지속가능발전 등 양국이 공통으로 직면한 현안에 대응하기 위해 공동연구, 연구자 간 교류 등 과학기술 협력을 적극 추진하기로 했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 5일 재중한인과학기술자협회와 간담회를 개최한 뒤 기념촬영했다. 왼쪽부터 김준연 한중과기협력센터장, 황성훈 과기정통부 국제협력관, 김종명 상해과기대 교수, 김은우 듀크쿤산대 교수, 배경훈 부총리, 정용삼 난징농업대 교수, 백은혜 칭화대 교수, 이선영 베이징이공대 교수, 신상열 과기정통관.(사진=과기정통부)

이와함께 중국 공업정보화부와 '디지털 기술 협력에 관한 양해각서'도 교환했다. 디지털 확산이나 포용 등에서 협력을 확대할 계획이다.

부처 간 협의체를 통해 양국 경제 성장과 민생 회복에 기여하는 구체적인 성과도 창출해 나갈 방침이다.

부처 간 협의체는 중국 과학기술부와 한·중 과학기술공동위원회(제16차, ‘26년 서울 개최 예정) 및 중국 공업정보화부와의 한·중 ICT 협력 전략대화(제5차, ’26년 베이징 개최 예정)가 있다.

관련기사

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 재중한인과학기술자협회 측과 오찬 간담회를 통해 중국 과학기술 발전 및 인재양성 정책 동향을 공유하고, 한국과 중국 과학기술 협력 방향 등을 논의했다. 특히, 재중과협 출범 10주년을 축하하고, 양국 간 과학기술 가교역할을 해온 재중과협을 격려했다.

재중과협은 지난 2014년 결성됐다. 회원은 160명이다. 재중 한인 과학기술자를 대상으로 상설 네트워크를 운영 중이다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부 이재명대통령 재중과협 과학기술 디지털

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·LG, 차세대 마이크로 RGB TV 앞세워 中과 '정면 승부'

"혁신" 외쳤지만...롯데는 '非常', 신세계·현대는 '飛上'

엔비디아, 퍼블릭 클라우드 사업 축소…韓 인프라 시장에 미칠 파장은

위약금 면제로 아이폰17 공짜...번호이동 보조금에 KT 기변 '맞불'

ZDNet Power Center