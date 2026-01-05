라이온하트 스튜디오, ‘발할라 서바이벌’ 출시 1주년 사전예약 실시

신규 서버 ‘토르’ 오픈 예고, 신규 및 복귀 이용자 혜택 마련

라이온하트 스튜디오(의장 김재영)는 핵앤슬래시 로그라이크 게임 '발할라 서바이벌' 출시 1주년을 맞아 사전예약을 시작하고, 시네마틱 영상을 공개했다고 5일 밝혔다.

1주년 사전예약은 공식 브랜드 페이지에서 참여할 수 있다. 사전예약자 전원에게는 ▲1주년 한정 전설 유물 ▲1주년 기념 상자 ▲신성의 무기 1회 소환권(10장) 등을 제공한다. 

업데이트 이후에는 출석 이벤트를 통해 전설 무기와 영웅 ‘스베일라’를 선물한다.

이와 함께 공식 유튜브 채널에 약 2분 분량의 시네마틱 영상이 공개됐다. 영상에서는 어둠 속에서 스베일라 영웅이 등장해 전투를 벌이며, 전설 무기를 통해 적을 제압하는 장면이 담겼다.

영상 말미에는 신규 서버 ‘토르’ 오픈 등 대규모 업데이트 계획이 예고됐다. 신서버는 신규 및 복귀 이용자의 빠른 적응을 도울 것으로 예상된다.

